中國明顯下調對歐對英投資

據德國電視一台報道，中國大大下調了對歐洲的投資。2020年，中國對歐洲市場的投資比過去十年都要低。英國受到的打擊尤其沉重。起因不僅僅是新冠病毒大流行。

廣告 繼續瀏覽後續

中國去年大幅減少了對歐洲市場的直接投資。根據美國榮鼎集團和柏林墨卡托中國研究中心的聯合報告，2020年，中國對歐盟和英國的直接投資約為65億歐元，與上一年相比，下降了45%。這是十年來最低水平。

去年，流入英國的中國直接投資甚至減少了77%。即便如此，英國仍然是中國在歐洲投資的前三大目的地之一，法國和德國位居榜首。對中國投資者而言，三個最重要的領域是基礎設施、信息和通信技術以及電子產品。波蘭在一次重大收購的推動下，成為中國去年對歐投資的主要新對象。

與過去相比，歐盟成員國現在對許多來自中國的企業併購進行了更嚴格的審查。一些計畫中的企業收購沒有實現，例如，德國聯邦進經濟部阻止了將北威州周雷達專家IMST出售給一家與軍方有聯繫的中國公司的計畫。包括意大利、法國、波蘭和匈牙利在內的幾個歐盟國家，去年都加強了對來自第三國的直接投資的檢查機制。

報告稱，中國本年度投資會繼續下降，原因是新冠病毒大流行、中國資本外流的高障礙以及歐盟更嚴格的控制。另外，中歐關係緊張也可能帶來負面影響。中歐12月達成的投資保護協議目前被擱置。歐洲議會的批准似乎還有漫長的路要走。

另一個爭論點仍然是中國侵犯人權的行為。三月，歐盟30年來首次對中國政界人士和組織實施制裁。歐盟指責中國鎮壓新疆維族人，侵犯人權。由於歐洲的懲罰措施，中國隨即做出反應，對歐洲機構和幾位歐盟政客也實施制裁。