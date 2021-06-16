港府下周收緊印尼來港疫情安排 泰國輸入凍肉包裝發現武肺病毒

鑒於印度尼西亞疫情持續不穩，加上變種病毒廣泛傳播，香港政府由下星期一(21日)起，收緊印尼到港人士的防疫安排，登機前21天曾在印度尼西亞逗留人士須提供登機前72小時的檢測陰性證明，來港後的檢疫期亦由14天增至21天，再加7天自行監察。

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港府昨(15日)在確認由印度尼西亞輸入一宗帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種武漢肺炎補例，決定將印尼由B組「高風險」地區，升為A2「甚高風險」地區。除上述收緊安排外，相關人士抵港後的檢測之數亦會增加，包括酒店強制檢疫21天內須接受四次檢測，並於抵港第26天到小區檢測中心強制檢測。已完成疫苗接種人士縮短檢疫期的安排，不再適用於印尼。

變種病例家有急凍鱷魚肉包裝發現低量病毒 未知誰染誰

另外，香港專家仍在追尋早前一名感染變種病毒的17歲少女的感染源頭，發現她家中雪櫃冷藏格內一個「泰國急凍鱷魚肉」的包裝表面環境樣本對病毒檢測呈陽性，但不確定是病者污染包裝抑或患者從包裝受感染，若是後者，將是全球首例。港府專家顧問之一的許樹昌教授今(16日)早在電台節目表示，從衛生署獲悉，該名少女不時會打開雪櫃拿取食物，亦曾在打開電櫃門後打噴嚏，相信有機會是少女污染食物。

他續稱，急凍鱷魚肉包裝上檢出的病毒量低，有機會是患者打開雪櫃門後打噴嚏，期間曾用手掩口，然後手部再接觸急凍鱷魚肉，污染包裝，所以雪櫃內其他食物的包裝沒有驗出病毒。他又說，衛生署正檢測有關公司其他急凍鱷魚肉，假如檢測結果呈陰性，便更能證實其推測。

他強調，新冠病毒主要透過飛沫傳播，經由冷凍食品鏈傳播的證據不太強。但病毒在低溫下可存活四星期，不少專家建議市民，處理冷藏食物前後要洗手，並以肥皂水或洗潔精清洗包裝膠袋。

這名本地首宗感染變皇病毒疫症，確診至今已有十二天，許樹昌估計，找不到感染源頭的機會很大，幸而今次只屬小型家庭群組，沒有引致病毒大爆發，除了幸運，亦因為社交距離措施收效。