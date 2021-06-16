發射神舟十二號 中國將首次把三名宇航員送至空間站

中國計畫在6月17日發射“神舟十二號”飛船，將三名太空人送至“天宮號”空間站，這將是中國自主建設的常駐空間站迎來的首批“住客”。

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今年4月，中國已將“天和號”核心艙送入預定軌道。“天和號”核心艙是中國“天宮號”空間站的主體部分，在距離地面400公里左右的近地軌道運行。

這亦是時隔五年，中國再度進行載人航天任務。官方媒體公布的三名宇航員是聶海勝、劉伯明和湯洪波。預計他們將在太空駐留3個月。

除了正在建設的“天宮號”空間站外，人類目前在太空中唯一的空間站是國際空間站（International Space Station），但美國將中國排除在該空間站項目之外。

神舟十二號

據中國媒體報道，神舟十二號飛船將在當地時間6月17日上午由長征二號F遙十二運載火箭發射升空。發射地點位於中國西北部的酒泉衛星發射中心。

神舟十二號飛船由返回艙、軌道艙及推進艙組成。返回艙為宇航員升空進入空間站和返回地球的“座艙”；軌道艙為宇航員在太空中的主要生活場所；而推進艙提供電源和推進劑，安裝有儀器和設備，儲存有氧氣罐和水罐，以及2個太陽能電池陣。

6月9日，神舟十二號飛船與火箭的組合體已被轉運至發射區。

根據計畫，神舟十二號飛船入軌後將在6小時內與“天宮號”空間站進行對接，並形成組合體。宇航員將得以進入空間站的“天和號”核心艙。

三名宇航員將在空中執行與地面同步的作息，在駐留約3個月後，乘飛船返回艙返回中國內蒙古巴丹吉林沙漠附近的東風着陸場。

中國媒體報道說，中國的太空人還將在機械臂的支持下，兩次開展較長時間的出艙活動，進行艙外的設備安裝、維護等工作。

“我們要把空間站核心艙這個太空家園布置好，還要開展一系列的關鍵技術的驗證實驗，任務很艱巨，挑戰也很多，”56歲的聶海勝周三（6月16日）在出發前的一次記者會上說。

聶海勝是一名經驗豐富的宇航員，曾在2005年和2013年兩次參與載人太空飛行任務。55歲的劉伯明有過一次載人太空飛行的經驗。46歲的湯洪波則是首次飛行。

中國表示，這次飛行任務是為了驗證“航天員長期駐留、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等空間站建造和運營關鍵技術”。