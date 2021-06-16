繼香港之後澳門當局今宣布駐台機構暫停運作台灣表達遺憾

繼香港之後，澳門當局今天(16日)也宣布，駐台灣代表機構暫停運作，但沒有說明原因。台灣陸委會隨後發布新聞表示，對澳門政府單方面做出此一決定，相當遺憾。但台灣駐澳門辦事處將持續運作。

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之前，香港政府曾於今年上個月(5月)21日宣布，暫時停止香港在台經濟文化辦事處的運作，並指稱原因是「台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害」，並重申按照「一個中國」原則處理兩地相關事宜。

當時台灣陸委會指控港府扭曲事實，強調港府從2018年7月起，對台灣的香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾台灣人員的正常輪調及駐處運作，才是嚴重破壞台港關係。

陸委會所謂「不合理的政治要」是指，港府曾告知台灣駐港人員，如果不簽署「一中」切結書，他們的簽證將無法更新。但這次，澳門暫停駐台機構運作，台澳之間指控的語氣似乎沒有那麼強烈。

陸委會的新聞稿只簡單說，澳門在台經濟文化辦事處是依據台灣、澳門2011年互設辦事處的換文內容而成立。自成立以來，台灣一向秉持善意互惠態度，竭盡所能給予協助。對於澳門政府今天單方面做出此一決定，表達相當遺憾。

另外就是，台灣駐澳門辦事處將持續運作，派駐人員仍然會堅守崗位，勉力為台灣、澳門民眾提供服務，以確保民眾權益與福祉。

中央社引述澳門大學政府與行政學系副教授余永逸談話報導指出，這次澳門暫時關閉駐台機構，是在香港採取行動一段時間後才跟隨，反映出澳門當局是經過一番思考，最終應該是配合北京方面的想法。

他說，看來北京方面已在主導兩個特區行事，它們只能聽從。他猜測，北京方面最終的想法可能是逼使台方自行關閉駐港、澳辦事處。

澳門政府在公布駐台代表機構暫停運作的同時也宣布，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線：+853 2833 3000處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關的信息。