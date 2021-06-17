港警大動作搜查《蘋果日報》總部激起各方抨擊

香港警方6月17日出動大批警力，高調搜查香港民主派媒體《蘋果日報》大樓，以違反香港國安法的理由拘捕了多名報社編輯和高管的事件在香港內外引起軒然大波，遭到了香港各界和國際社會的嚴厲抨擊。

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英國政府17日譴責香港警方的行動。英國外交大臣拉布指出：“今天在蘋果日報大樓進行的搜查和拘捕顯示北京正在利用國家安全法，把矛頭對準異議聲音，而不是用來解決公共安全問題。”

拉布表示，“新聞自由是中國在英中聯合聲明中承諾的人權之一，應該予以尊重。”

總部設在紐約的非政府組織人權觀察6月17日發表聲明說，“香港警方突擊搜查蘋果日報大樓是對新聞自由進行無底線攻擊中走出的一個新低。

人權觀察說，“香港警方不滿足於對這家媒體的創始人（黎智英）的屢次任意拘押和對其辦公室進行突擊搜查從而達到癱瘓這家媒體的目的，他們現在又抓捕了蘋果日報的總編和另外四名高管。”

人權觀察指出，“這與執法無關，而是完全是政治化報復。香港當局應該為出賣言論自由而感到羞恥。”

在周四被捕的蘋果日報高管有：總編羅偉光、蘋果動新聞平台總監張志偉、副社長陳沛敏、《蘋果日報》母公司壹傳媒集團行政總裁張劍虹，以及壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權。香港記者協會主席楊健興對媒體指出，報館刊登的文章內容不一定代表報館立場，如果因刊登文章而被指違反國安法，將在業界散播恐懼，嚴重損害新聞自由。

香港警方以涉嫌違反國安法拘捕蘋果動態新聞平台總監張志偉。

楊健興說，警方大規模搜查蘋果日報，包括翻閱記者的新聞材料，難以用文字形容新聞自由面對的恐怖情況，並擔心事件令新聞界自我審查的情況更嚴重。

《蘋果日報》在周四下午發表致讀者信，稱這是“香港最壞的時代”，新聞自由保障岌岌可危。

讀者信說，本月20日，蘋果日報迎來創刊26周年，但報慶前夕，蘋果日報經歷來自政權的針對打擊。這是歷史將會記下的一頁。

香港壹傳媒工會也發表聲明，指責警方權力膨脹，只需要單方面聲稱（蘋果日報）以往發表的報道有觀點違法，即可將采編人員視為犯罪、將新聞工作視為犯罪行為，將新聞室當作犯罪現場。