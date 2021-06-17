美議員再提美國製造法案 減少對中國醫療供應鏈依賴

美國兩黨國會議員6月16日再次提出一項“美國製造法案” （MADE in America Act），以促進醫藥在美國的生產，使美國減少對中國等外國的醫藥供應鏈的依賴。

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聯邦眾議員卡特爾（Earl Carter）是該法案的共同提案人之一。他表示，該立法將有助於緩解藥品短缺，同時激勵在美國國內生產藥品，對活性藥物成分（API）、個人防護設備（PPE）和診斷方法的促進都將有助益。

卡特爾在一份聲明中說：“新冠大流行非常清楚地表明，美國不能繼續依賴像中國這樣的外國實體，來獲得拯救生命的藥物。”

該法案旨在建立一個新的稅收抵免，只適用於在指定的美國機會區經營的製造商，鼓勵美國公司保持、擴大或將其生產活動遷回美國。

根據美國食品和藥物管理局（FDA）的數據，目前，美國藥品供應中使用的近四分之三的活性藥物成分是在150多個國家生產的。

該法案的共同提案人賴斯議員（Tom Rice）說：“我希望美國能在儘可能多的方面，在世界舞台上具有競爭力。美國目前有72%的活性藥物成分（API）來自其他國家，包括13%來自中國。”

該法案的另一共同提案人、聯邦參議員斯科特（Tim Scott）說：“這項立法將展示機會區的變革力量。它不僅會為我們國家最貧窮的社區帶來數十億美元的投資，而且還將成為美國製造業復蘇的催化劑。”

該法案還包括旨在緩解藥品短缺的條款，如：簡化美國食品和藥物管理局監督藥品生產和供應鏈等其他組成部分的流程，對其進行標準化，還尋求改善FDA對設施檢查的報告，並與海外監管機構更緊密地合作等等。

聯邦眾議員卡特賴特（Matt Cartwright）也是該法案的共同提案人。他說：“這次的大流行並揭示了美國對其他國家，特別是中國，在美國人每天都依賴的藥物的關鍵成分方面的依賴性。這令人擔憂。而在我們努力重振我們國家的製造業基礎時，這項立法將使藥品生產回到美國。”

這個“美國製造法案”出台的背景，是美國政府在拜登總統第14017號行政命令“美國的供應鏈”（America’s Supply Chains）指導下，進行了一個100天的供應鏈審查，並出台了相關報告。

白宮稱，該報告呼籲美國加大投資新醫藥製造工藝，包括使用傳統的製造技術和培養按需製造的能力，來製造支持性護理液、原料藥（API）和成品劑型藥物。

白宮在一份聲明中說：“據估計，中國和印度控制着供應鏈的很大一部分。由於一系列事情干擾到藥物的供應、質量和安全，這些地方也出現了藥品短缺問題。”“由於降低成本的動力以及不公平的貿易做法，導致了（美國）國內生產的被掏空。我們需要採取新的方法，來確保美國的供應鏈更有彈性，包括提高透明度，建立應急能力，並投資於國內生產。”

拜登政府的供應鏈工作組還建議國會授予衛生與公眾服務部新的權力，允許該機構按設施追蹤生產，追蹤原料藥的來源，並要求在美國銷售的所有藥品的標籤上，標識原料藥的來源。