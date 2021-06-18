世衛警告：非洲新冠病例激增 Delta將成為全球主要變種病毒

世界衛生組織周五表示，最初出現在印度的Delta變種病毒正日益成為全球主要的變種病毒株。世衛並警告：非洲新冠病例激增，接近第一波疫情峰值。

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世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周五在記者會中說，Delta變種病毒由於傳染力增強，即將成為全球主要的變種病毒株。

另外，世衛通報，去年8月首度在南美國家秘魯發現的Lambda變異病毒株，目前已在多達29個國家流行，尤其是在南美洲。今年4月以來秘魯通報的確診病例中，感染Lambda變種病毒的比例已達約81%。智利過去60天通報的所有病毒基因序列當中，也有32%是Lambda變異株。其他南美鄰國如阿根廷和厄瓜多，也都通報出現Lambda變異株病例。

鑒於Lambda變種病毒在南美洲流行程度，世衛已將其列為全球"需注意的變種病毒"。

世衛周五並對非洲新冠病毒感染激增發出警告。非洲目前面臨傳染力更強的新型變異病毒蔓延，同時疫苗注射率仍危險地偏低。

法新社報導，世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦總部向媒體表示："(非洲）疫情非常、非常令人擔心。" 他警告說，整個非洲疫情急劇升高，一些國家感染病例倍增。

世衛組織最新數據顯示，非洲第三波疫情加速蔓延、新冠病例每周激增 20% 以上，並接近去年7月第一波疫情的峰值——每周記錄的病例超過12萬例。在截至6月13日的一周中，22個非洲國家的病例增加了20%以上，這些國家占非洲54個國家的近 40%。同一周，36個國家的死亡人數上升了近15%，達到2200多人。

世衛組織指出，14 個非洲國家已報告發現德爾塔（Delta）變異病毒，超過 25 個非洲國家已發現阿爾法（Alpha） 和貝塔（ Beta）變異病毒。

世衛組織非洲區域辦公室主任莫提說：“非洲第三波疫情正在全面暴發。

世衛組織指出，非洲的疫苗推出速度正在加快，過去五天注射了超過 500 萬劑疫苗，而過去三周每周約注射350 萬劑疫苗。現在幾乎有 1200 萬人接種了疫苗，但這仍然不到非洲人口的 1%。