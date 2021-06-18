古特雷斯連任聯合國秘書長 誓言汲取疫情教訓 呼籲開創“團結平等”新時代

周五被再次任命為聯合國秘書長的古特雷斯表示，他當前的首要任務是繼續幫助世界擺脫新冠疫情，古特雷斯稱，我們最大的挑戰是利用這場危機扭轉局勢，轉向一個吸取教訓、促進公正、綠色和可持續復蘇的世界。

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法新社報導，聯合國大會周五任命這位前葡萄牙總理續任秘書長。古特雷斯將在明年一月開始他的第二任期。他承諾將繼續幫助世界規畫擺脫新冠疫情的道路，表示這是他當前的首要任務。

古特雷斯周五在聯大會堂宣誓就職時說，他意識到在這一歷史關鍵時刻賦予他的巨大責任。

古特雷斯表示："我們最大的挑戰--同時也是我們最大的機會--就是利用這次危機扭轉局勢，轉向一個吸取教訓、促進公正、綠色和可持續復蘇的世界，並通過加強和有效的國際合作為解決全球問題指明道路。”

就職典禮後，古特雷斯在記者會重申，"從許多我們學取的教訓中，最重要的教訓是，我們單獨做不了什麼事。最重要的教訓是，我們必須重新建立起團結和信任"。

古特雷斯表示，公平需要從現在開始: 疫苗需要為世界各地的每個人提供，我們必須為發達國家和發展中國家的可持續和包容性復蘇創造條件，這還有很長的路要走。” 古特雷斯警告說，如果要實現這一目標，各國必須克服當前的“信任赤字”。

美國國務卿布林肯祝賀古特雷斯續任聯合國秘書長，表示美國期盼"維繫（與秘書長）彼此間深厚與建設性的關係"。布林肯說，全球性議題"需要一位具有合作、有效率和目標導向的領導人"。