哈爾濱工程大學副校長墜樓身亡

綜合消息顯示，哈爾濱工程大學6月17日晚發布公告，稱該校中共黨委常委、副校長張志儉教授於17日上午9時34分許不幸墜樓身亡。

廣告 繼續瀏覽後續

公告稱，經公安部門現場勘驗、調查，已排除他殺。學校對張志儉的離世深感哀痛，並對家屬表示深切慰問。據哈爾濱工程大學官網信息顯示，1963年出生的張志儉生前分工負責學校的發展計畫、校友、教育發展基金會、國際交流與合作、國際合作教育、信息化、圖書工作。分管發展計畫處（高等教育研究所）、校友工作辦公室（教育基金會辦公室）、國際交流與合作處（港澳台事務辦公室）、信息化處/網絡信息中心、圖書館、國際合作教育學院。

據該校官網介紹，張志儉生前多年從事核動力裝置運行與仿真、核反應堆與核動力裝置安全可靠性研究工作，截至2010年，張志儉教授兼任中國核學會常務理事、國家原子能機構國際合作專家顧問組成員、《核動力工程》雜誌編委、大型壓水堆及高溫氣冷堆重大專項高溫氣冷堆專家委員會委員，國防科工委“511”人才，國防科技工業有突出貢獻的中青年專家；享受政府特殊津貼；新世紀百千萬人才國家級人選；國防科工委首批科技創新團隊帶頭人；黑龍江省“五四青年獎章”獲得者。