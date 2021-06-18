捐疫苗事件峰迴路轉蔡英文會見捐贈方代表官方強調原廠直送台灣

鴻海創辦人郭台銘願捐贈台灣官方500萬劑BNT疫苗的事，歷經二十多天迂迴發展，今天到達高潮，台灣總統蔡英文下午4點在總統府會見了郭台銘與台積電董事長劉德音，商討授權洽購疫苗相關事宜；台灣行政院則公開宣布，官方將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

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由於台灣此刻極缺疫苗，已注射者者不到5%，疫情卻不斷延燒，郭台銘五月下旬公開表示願意捐贈BNT疫苗500萬劑給台灣政府之後，火速在六月一日由夫人曾馨瑩女士代表，向官方遞交了所有申請文件。但台灣官方瞻前顧後，進度緩慢，遭到各界嚴厲批評。

今天上午，郭台銘在臉書貼文，提出八點聲明，指出疫苗關鍵問題若要突破，期盼政府（受贈方）明確表達立場，他希望能會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。他還在下方自己留言響應，「保證絕對不會有什麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」。

今天中午，行政院發言人羅秉成召開記者會表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

他說，這1000萬劑疫苗的交貨期，將配合台灣國際疫苗採購交貨的情形，以及原廠的產能商定；另外台積電與鴻海永齡基金會捐贈給政府的疫苗，將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，政府將會在捐贈契約中，給予製造商免責聲明，也承擔後續工作。

羅秉成表示，政府會在德國政府協助下，持續跟BNT商議，以供應今年以及未來疫苗的需求。

國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書表示，企業捐贈疫苗的事出現戲劇變化，原來是「護國神山」台積電出手了。她說，台積電6月10號送件，郭台銘13日就接到了衛福部長陳時中的電話，昨天蔡英文總統也發文感謝郭台銘，顯示政府願意開綠燈。她認為，整個政府態度出現180度的轉變，主因就是「護國神山份量不同」。