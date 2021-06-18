歐盟斥搜《蘋果》扼殺香港新聞自由 議員促制裁升溫

香港警察大肆搜查《蘋果日報》和拘捕五名高層引發國際抨擊，歐盟亦發表聲明，指搜查和拘捕行動進一步展示《港區國安法》如何被用來扼殺香港的新聞自由和表達自由。另外，歐盟成員國亦有議員要求歐美採取實際行動應對，實施制裁的馬格尼茨基法。

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歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）昨17日)發表聲明評論香港警方的搜捕行動時又表示，「香港居民的全部現有權利和自由，都必須得到充份保護，包括新聞和出版自由。」

歐盟的聲明，力度並未獲其議員全盤振納，歐洲議會議員霍曼詩(Hilde Vautmans )在社交平台表示，香港已不再擁有自由和自治，光說關注已不能恢復港人被奪走的東西。她表示，如果歐盟和美國真的支持民主，便應落實馬格尼茨基法案的制裁行動。

德國聯邦議院議員 Frank Müller-Rosentritt則要求德國和歐盟應明確譴責中方最新對香港新聞自由的攻擊，他在推特上表示，國安法持續損害香港的民主與自由：民主陣營被瓦解、記者被捕。

丹麥綠黨國會議員 Uffe Elbaek 形容，相關拘捕行動可恥，他更借保安局局長指《蘋果》與一般新聞工作者不同的說話套用在中國身上：「一般國家與中國不一樣，請與中國保持距離。」

較早前，英美均已批評香港警方的做法，但英國工黨影子亞洲事務大臣金諾克(Stephen Kinnock)亦不滿政府只說於做，指香港的民主、新聞自由和「一國兩制」已遭粉碎，質問英國政府何時才會出手制裁特首林鄭月娥和撤走在香港的英國法官。

另外，英國的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）亦發表聲明，稱國際社會必須譴責攻擊香港新聞自由的行為，重申政府需準備採取懲罰措施，包括使用《馬尼茨基法案》制裁針對記者的官員。該組織重申，港府須釋放所有因國安法被捕的人。

在美國，人權觀察發表聲明，中國事務主任蘇菲在聲明中形容，港府對新聞自由的狙擊毫無底線，今次的行動把這底線拉到新低，一連串針對《蘋果日報》及其創辦人黎智英的舉措，根本不是執行國安法，而是政治報復。她直斥港府官員應為出賣言論自由感到可恥。