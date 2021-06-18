美團執行長王興遭約談 皆因習近平疑心重？

被指借詩譏諷習近平的美團集團執行長王興近日遭中國當局召見，警告其保持低調，有分析指這是讓他背上了一把懸劍。

廣告 繼續瀏覽後續

王興是中國領先的生活服務電子商務平台美團總裁，他被約談，內容不詳。但可以肯定的是與他貼唐詩一首有關。

五月中旬，王興在他創立的“飯否”平台貼了一首唐詩，“竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。”詩句大意是在諷刺秦始皇焚書坑儒太荒謬，以圖秦王朝江山永存，結果被不識字的劉邦和項羽滅了。

王興貼詩動機不明，即興？附庸風雅？抒發心中塊壘？就有網民指其諷刺習近平，影射習不讀書甚至仇視文化，這不就是“太歲頭上動土”嗎；還有人解讀這是在影射中國國家主席習近平打擊科技壟斷的系列行動，並將“王興抄詩”和“馬雲演講”相提並論。總之這樣一來，事情變得有點嚴重。

王興趕緊撤帖，他說因為人們給予了錯誤的解讀。他的解釋：詩文是對美團商業競爭思維的反思。但已造成後果，連續兩天，美團股罕見暴跌，市值蒸發300億元。在美團股票下跌的帶動下，阿里巴巴、騰訊、京東等網絡巨頭的股票也都紛紛下滑。

彭博社6月18日援引知情人士報道，中國官員近日召見王興，要他避免做出引人注目的舉動。王興貼“反詩”，當局讓其保持低調。彭博分析認為，中共正全力準備建黨百年大慶，營造和諧氛圍，這時候不願留下一個誰犯小錯就會遭致嚴重後果的印象。

但有分析認為這種判斷很牽強，北京從來都是“上面大慶下面抓人”，越是節日，越是風聲鶴唳。也許是王興的事大約在北京眼裡沒有馬雲那麼嚴重，馬雲國內外影響都很大，有一股無形的勢力，馬雲還要辦中共最忌諱的教育，王興不過是抄了一首小詩。

但有網友評論，習近平疑心重，那一句“劉項從來不讀書”是會讓他不舒服的，但習近平不一定知道那麼多，王興貼了這首詩，王滬寧應該知道，於是趕緊下命令約談，警告……

彭博報道說，中國監管當局已對美團進行反壟斷調查。

除了個人化的因素，美團的事，大背景與中國民營企業被北京當局以反壟斷名義整頓有關，率先被約談的是阿里巴巴以及從中分出的螞蟻金服創始人馬雲，螞蟻金服上市被緊急叫停，阿里巴巴被罰巨款，馬雲從公眾視界幾乎消失。

馬雲突遭厄運一方面是因民營企業坐大，令官方忌憚，另一方面是馬雲說話隨便了一些，喜歡發表見解，尤其在去年10月上海金融論壇上批評中國管理當局小當鋪思想，在他前面發言的中共高官王岐山強調預防金融風險，馬雲則說：中國不是金融系統性風險，因為中國基本上沒有系統，中國是缺乏金融系統的風險。在金融業，我們是青春少年，還沒有成熟的生態系統，完全流動起來。

華爾街日報引述知情人說，馬雲的這一演說氣壞了習近平，下令叫停螞蟻金服上市。

網絡巨頭的日子似乎不太好過了，5月20日，又一位中國互聯網大佬宣布“隱退”，字節跳動創始人張一鳴宣布將卸任CEO一職，他才38歲。

馬雲當初宣布退出阿里巴巴時，也才54歲，許多人誇他十分明智。但從他後來的遭遇看，他沒有能真正退掉。