香港式抗爭：《蘋果》受壓後如常出版 購買者眾 記者團體續評批港府

《壹傳媒》和《蘋果日報》五名高層被捕以及資金被凍結後，該報員工下午繼續工作，並加印到50萬份，不少市民今日凌晨已到報攤搶購，有人更購買10份到超過50份報紙「派街坊」或給親友。另外，香港八個新聞團體亦無如保安官員所言，與《蘋果》保持距離，直批當局令人憂慮《港區國安法》被「武器化」，有恃無恐地針對報道及文章，並拘捕媒體管理層和新聞工作者，對新聞自由構成嚴重威脅。

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警方昨(17日)晨動員超過五百警力大肆搜查蘋果日報大樓和多處地方後，取走38部計算機和大量文件，保安局長李家超和負責搜捕的官員分別呼籲《蘋果》員工、其他新聞工作者和市民與該報或其新聞割席、不同流合污，但各界表現顯然不如當局預期。

警方下午離開蘋果日報大樓後，《蘋果》員工即如常進行編採工作，沒有計算機工作者，改以藍芽把手機連接鍵盤寫稿。及至晚上，亦如常開機印刷。報社在公告上寫明，今天將印刷50萬份報紙，是平常印報數量的五倍左右。有關數量，與集團創辦人黎智英去年8月被捕與及警方同日大搜《蘋果》總部翌日加印55萬份的情況相若。內容方面，該報更以頭版及7頁內版報道事件。

及至今日凌晨1時許，有市民到旺角的報攤等候購買首輪出版的《蘋果日報》，不少人買多於一份，表示為家人代購；而買十份的亦不少，其中一位長者更自備手推車來購買一迭，目測超過五十份，表明會派給街坊同享，支持《蘋果》。一名由觀塘前來旺角購買十多份的讀者表示，擔心《蘋果日報》今後無法再出版，所以前來支持。他更認為，事件不單影響新聞自由，更令人憂慮日後即使說話或做手勢也可能犯法，祈盼港府聆聽民意。

由於購買者眾，有報販實時向發行商以數十倍計地增購《蘋果》。到了中午前，更有群組表示，街上報販的《蘋果》已經售罄，建議市民到便利店買報紙。

業界方面亦未見與《蘋果》割席。八個傳媒組織發表聯合聲明，指事件令傳媒及公眾憂慮國安法被「武器化」，直指對警方的行動感到震驚和不安，加上警方以法庭手令搜檢新聞材料，嚴重威脅新聞材料保密性，擔心在社會造成寒蟬效應，公眾感到接受傳媒訪問、向記者透露消息並不安全，亦影響傳媒在不確定是否有能力保護新聞材料的情況下，加劇自我審查。

聲明最後又呼籲，政府儘快披露更多關於案件的細節，解釋清楚涉事文章內容，如何會觸犯《國安法》，以消除對新聞自由和言論自由的擔憂。聲明強調，報道及言論自由是香港的重要基石，促請政府及社會各界維護及珍惜。

參與聯署的八個傳媒工會，分別是香港記者協會、香港攝影記者協會、明報職工協會、眾新聞工會、香港電台節目製作人員工會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席及壹傳媒工會。

另外，較少發表聲明、由管理層人員組成的新聞行政人員協會亦表達關注，並促請港府公開透明處理事件，釋除業界和公眾關注。

警方國安處昨日採取拘捕行動，指《壹傳媒》及《蘋果日報》五名高層涉嫌違反《香港國安法》中的串謀勾結外國勢力罪，證據是該報自2019年起刊登的數十篇呼籲其他國家及機關制裁香港及中國政府的文章。當局並凍結三間與出版報紙和網上新聞的公司的銀行戶口，合共涉款1800萬港元。被捕五人至今日中午時仍被扣查。