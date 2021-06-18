香港競爭力全球排名跌至第7位 瑞士躍升首位

受反修例運動和港府表現影響，香港的競爭力排名連跌兩年。在瑞士洛桑國際管理髮展學院的本年度世界競爭力年報中，香港的排名由去年的第五位降至今年的第位七；而與香港在亞洲區內互相競逐的新加坡，亦由去年的冠軍位置跌落到今年的第五位。而今年名列榜首的，是去年排第三位的瑞士。

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至於排名第二至第四的，依次是瑞典、丹麥及荷蘭；挪威排第六位，台灣則由去年第十一位升上今年的第八位，阿聯酋與美國分別排第九及第十位。

洛桑國際管理髮展學院以經濟表現、政府效率、營商效率及基礎建設等四個範疇對64個國家或地區作出評分，並據此排名。香港在政府效率排名第一，營商效率排名第三，但基礎建設和經濟表現的排名均跌出十大，後者更是排第三十位。至於其他範疇的首位，分別是瑞士佔據「基礎建設」榜首，丹麥在「營商效率」排名第一，新加坡則摘下「經濟表現」桂冠。

港府發言人回應香港的排名時表示，年報繼續肯定香港在多方面的優勢，又指香港在過去幾年面對前所未見的挑戰，但有信心香港的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府，未有受到影響。強調在一國兩制下，港府對香港長遠經濟發展及競爭力充滿信心。

學院表示，從今年排名發現，表現最佳的經濟體，特點是創新投資、經濟活動多樣化，以及具有支持性的公共政策。在疫情大流行之前，這些經濟體在相關領域的能力，令他們更有效應對經濟影響。