「反修例」元朗站7.21暴動案 五名有勢力人士罪成 控方表現爭議未息

不少身穿黑衣市民在2019年7月21日於元朗鐵路站內被「白衣人」無差別襲擊一事，加劇港人對警方的不信任，當中六名襲擊者中有五人被裁定暴動罪和有意圖而傷人罪名成立，還柙到下月22日，即事件兩周年翌日判刑。法官裁決時反駁被告「保衛家園」和指責站內的時任立法會議員林卓廷入元朗生事的辯詞不合理；不過，法官以首被告王志榮的面容與呈堂影片中人「不完全相像」，以及未能在其家中搜出片中人所穿上衣為由，裁定他罪名不成立，當庭釋放。

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然而，案件的裁決未能平息坊間對控方的批評和質疑，包括不少當時身在案發現場可指控「白衣人」的市民不獲邀為證人；沒有警員親身作證或接受辯方盤問，包括當時曾到場但隨即轉頭離去的兩名警員以及據聞在閉路電視系統內一直觀察事態的兩名警員均不在證人之列。至於控方準備不足或把與控罪無關的事件納入開案陳辭等表現，亦曾惹來主審法官的嚴厲批評。

警方就「7.21」元朗站案拘捕63人，當中15人被控參與暴動。8人屬被指在新界鄉區有勢力的「白衣人」，其中兩人早前已認罪；而六名受審被告分別是首報稱是運輸公司東主的被告王志榮、自稱工程公司東主的次被告黃英傑、燒烤場東主鄧懷琛、別號「飛天南」的吳偉南、八鄉河瀝背村村長鄧英斌，以及報稱是機械技工的蔡立基。

根據案情，六人被指在前年7月21日於元朗西鐵站大堂、元朗站J出口（英龍圍一帶）或與西鐵站相連的形點商場內等三處地點參與暴動及傷人或串謀傷人。經過24天審訊後，區域法院法官葉佐文昨(18日)裁決時指出，除首被告外，其餘五名被告均罪名成立。次被告黃英傑是一名鼓勵者，鼓動其他人去傷人；其他被告則以主犯身分參與暴動及傷人。

葉官逐一就不同被告在不同襲擊事件中的角色時指出，案發時，次被告黃英傑在車站大堂指罵閘內的林卓廷「搞事」(即「生事」)，但片段所見，林是在安撫其他人，表示已報警，叫人不要離開，可見林沒有生事，黃的指摘毫無道理；相反，黃不斷指罵閘內身穿黑衣人士，卻從未指罵旁邊手持藤條施襲的「白衣人」，有關行為，在「白衣人」眼裡是鼓勵他們打黑衣人。

至於身為八鄉村長的鄧英斌，當晚手持木棍與20名「白衣人」一同進入元朗站內，辯稱要「保衛家園」，葉官質疑稱，若要保衛家園，理應留在村口或報警，而非前往元朗站，認為鄧當時兼具鼓勵和參與暴動及傷人的角色。

至於在當晚凌時在元朗站J出口下方、英龍圍外發生的襲擊事件，綽號「飛天南」的吳偉南辯稱當日接獲村民通知，指有「黑衣人」來拆祠堂，他只是到場當「和事老」，但葉官指出，吳並非村民或執法人員，留在現場無補於事，證詞不合理；法官亦不相信他以搶來的木棍毆打一名倒地男子是自衛之說，直指吳的說法「不盡不實，一派胡言」，相信他是與其他「白衣人」共同破壞社會安寧和傷人。

在商場內的襲擊事件，一批「白衣人」拉圯分隔商場和車站的卷閘，第二度衝進元朗站。葉官指出，被告鄧懷琛多次站在「白衣人」圍毆黑衣人士處，其間伸手一指後，有「白衣人」隨即追打黑衣人士，反映他是一名指揮者，並非辯方所指的旁觀者。葉官最終裁定他與黃英傑、鄧英斌、吳偉南及蔡立基等五人全部罪名成立。

「7.21事件」是指2019年7月21日以中聯辦為目的地的遊行後，於新聞元朗西鐵站內發生一起暴力襲擊事件，事件中，大批身穿白衣人士在部分有鄉事及社團背景人士帶領下，手持藤條、木棍等武器在區內和站內無差別襲擊途人和列車乘客，導致至少45人受傷。不少市民更表示，事發當日曾致電報警，但未獲理會，而警方則遲遲未到現場，衍生警方的不作為是與「鄉黑」合作之說。警方多次否認。警方在事件中控告15人暴動罪，除此案8人外，其餘7人包括時任民主黨議員林卓廷，他聲稱自己「原告變被告」，實在荒謬，案件現排期2023年開審。