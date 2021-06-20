中國已注射疫苗10億劑 有望批准德BioNTech疫苗

6月20日法新社北京站消息，根據中國衛生部同一天消息，中國截至目前已經注射的新冠疫苗數量，若鋪開的話可以覆蓋全世界三分之一的人口還要多。該消息給出的總體數字是10億劑，但並未明確指出具體多少人接種的是兩針。剛剛過去的周五，已有25億劑的新冠疫苗在全世界範圍得到注射。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社指出，中國人在起初階段並沒有爭先恐後去接種新冠疫苗，因為自從一年以來，依靠着強制隔離，大範圍檢測，移動設備防控人員流動等手段，中國幾乎在全境消滅了新冠病毒；此外早期中國疫苗的數據匱乏，以及過去的有關疫苗摻假的陰影，也是一些中國人對新冠疫苗熱情不高的原因之一。然而中國政府和中國企業在隨後採取了更強力的政策，大力推動居民和企業員工去接種新冠疫苗，並向社會不斷強調，接種新冠疫苗，是為了國家團結，和履行公民義務。比如在北京，一些小區在門口會貼出人們接種疫苗的比例，這樣會給抗拒接種疫苗的人，造成一定的社會壓力；還有一些地方政府為了鼓勵人們接種疫苗，採取了發放購物券，或者贈送雞蛋這樣的鼓勵性措施。

法新社還關注了本周日中國衛生部對當天新增感染人數的報告，24小時內新增確診者23人，均來自境外。13個月以來，中國只記錄到了兩例死亡，商店餐飲等從2020年春天就恢復營業，大眾輿論對中國政府治理新冠衛生危機的評價總體非常積極。中國希望到年底之前，給全國人口的至少70%接種新冠疫苗。目前有四種疫苗可以選擇：科興的一種，國藥的兩種，康希諾的一種。科興此前曾表示，其在巴西的臨床試驗數據顯示，預防感染的有效性約為50%，預防需要醫療介入的有效性約為80%；中國國藥的兩種疫苗，有效率分別為79%和72%；而康希諾的疫苗，接種28天後整體有效率為65%。另外法新社還指出，接下來幾個月，德國的BioNTech疫苗有可能通過地方合作，拿到在華許可，並引述中國媒體四月的報道，稱中國今年有望再生產超過30億劑的新冠疫苗。