金正恩向美國發出正面信號？

朝鮮領導人金正恩於 2021 年 6 月 18 日在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上發表講話。金要求他的政府與拜登政府對話和對抗做好準備。

美國當局星期天形容朝鮮最高領導人金正恩有關拜登政府的表述是一個“有趣的信號”，金正恩在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上表示，已準備好了與拜登政府“對話和對抗”。

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針對金正恩的表述，美國國家安全顧問沙利文周日對美國ABC新聞台表示，“我們認為這是一個有意思的信號，我們期待着對方不管是何種形式的更直接的溝通”。

沙利文所說的美方期待朝鮮釋放更直接的信號是什麼呢？他解釋說，“朝鮮向我們發出最明確的信號應該可能是：‘好，我們坐下來，開始談判吧’”。

據指出，金正恩要求他的政府準備好與美國“對話和對抗”的講話是他在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上提出的。講話的時間與美國新任朝鮮特使金星容（Sung Kim）首次訪問首爾的時間巧合。

預計金星容將於6月23日與韓國和日本方面負責朝鮮事務的官員會晤。

朝鮮勞動黨中央委員會會議上最引人注目的是金正恩罕見地公開承認嚴重缺糧。他稱抓好農業生產工作是當前朝鮮黨和國家“最重視、最優先解決的戰鬥任務，迫切需要舉全黨全國之力保障糧食產量”。

朝鮮曾在九十年代爆發大饑荒，死亡人數一直是秘密，但有報道稱，死亡人數大約三百萬左右。朝鮮這次的饑荒到底有多嚴重？首先，金正恩本人公開承認嚴重缺糧，是一個重大的信號，其次，6月初，朝鮮官方曾號召年青人要到克服經濟困難的第一線去。朝中社報道稱，朝鮮已經將多達1.4萬多名城裡的全職主婦安排到大米產地的農場下鄉插隊。30歲以上全職主婦都有義務加入支農。

金正恩向美方發出準備好對話或者對抗的雙重信號，是否與朝鮮目前面臨的經濟困境有關？希望籍此緩和氣氛從而減緩國際制裁？目前還有待觀察。