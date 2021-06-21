民陣今年不申辦「7.1」遊行 十八年來首次 去向9月商訂

與過去十八年的7月1日不同，香港民間人權陣線不會向警方申請在當天舉辦大型遊行，因為隨着民陣召集人陳皓恆因前年「10.1」遊行案被判入獄以致秘書處無法運作，加上警方視該大型民間組織平台為非註冊組織，民陣今年無法以組織名義向警方申請主辦「7.1」大遊行，是十八年來首次。日後去向要等待9月大會決定。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，民陣個別成員團體表明，會在當天舉辦其他活動讓公民社會發聲。成員之一的社會民主連線(社民連)，其主席黃浩銘說，部分民間團體會商議申辦「7.1」遊行，但預料警方會以疫情為理由拒絕；若此，他們會考慮在7月1日當天在各區開設街站，讓市民發聲。他強調，設立街站不是鼓動市民集結，亦會遵守防疫社交距離的限聚令，若被警方票控，將會盡量據理力爭。

在陳皓銘入獄前同意臨危受命當「看守召集人」的前巴士工會會長鍾松輝表示，以現時的政治因素和內部因素，民陣今年不會向警方申辦「7.1」遊行。未來會否再辦遊行，則須視乎日後的政治環境。他又說，8月會通知成員團體更新數據，不更新便是退出，餘下的成員團體會在9月召開大會，選出下屆召集人及秘書處成員。

民陣是因應公民社會反對港府就《基本法》第23條有關國家安全立法而形成的民間團體平台，2003年於7月1日的香港回歸紀念日舉辦遊行，有十分之一港人上街，間接推翻23條立法。主張「和平、理性、非暴力」的民陣，其後每年均申辦「7.1」大遊行，參加人數由接近5萬至53萬人不等。警方去年以疫情為由，拒絕批准以反對港區國安法為主題的遊行，是港府首次就民陣舉辦的遊行發出不反對通知書，但當中仍有大批市民上街遊行，引起衝突，當日最終有370人被捕，當中10人因涉嫌違反國安法被捕，包括駕駛掛着寫有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車的唐英傑。