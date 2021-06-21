美國宣布第二批疫苗捐贈分配計畫 1600萬劑將分給亞洲國家

美國白宮周一公布第二批5500萬劑疫苗海外分配計畫，這是美國總統拜登宣布的捐贈8000萬劑疫苗的一部分。第二批疫苗中1600萬劑將分給亞洲國家。

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法新社報道，白宮周一在一份聲明中表示，第二波疫苗分配計畫中的75%，即4100萬劑疫苗，將透過全球取得機制（COVAX）平台分發，其中拉丁美洲與加勒比海地區分配1400萬劑、南亞與東南亞分配1600萬劑，約1000萬劑則是提供給非洲地區。亞洲分配疫苗的國家中包括印度、尼泊爾、巴基斯坦及台灣等。

據中央社報道，台灣雖在分配疫苗之列，但據了解，美國近日贈台的250萬劑疫苗已是首波及第二波配額總和，後續不會再分到疫苗。

美國總統拜登5月宣布，將捐贈8000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗給各國，協助各國抗疫。白宮6月3日宣布首批2500萬劑疫苗分配細節，周一則公布其餘的5500萬劑的分配計畫。

除了75%的疫苗透過全球取得機制（COVAX）平台分發，其餘的1400萬劑疫苗，則會與區域優先重點及其他國家分享，例如哥倫比亞、阿根廷、海地、多米尼加、哥斯達黎加、巴拿馬、菲律賓、越南、印尼與南非等。

白宮的聲明稱，透過全球取得機制COVAX給南亞與東南亞的1600萬劑，將分配給印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾代夫、不丹、菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞、老撾等國。

中央社報道，台灣雖在第二批分配名單上，但據了解，美國政府19日交付的250萬劑莫德納疫苗，包含台灣首波分到的75萬劑及第二波分到的175萬劑，美方是將兩批疫苗一起運送。亦即台灣後續不會再從美國8000萬劑疫苗捐贈計畫中，分配到疫苗。

對此，台灣駐美代表蕭美琴表示，有一部分確實是台灣方面爭取，將第二波配額早點一次提供應急。至於後面的全球援助如何分配，美方會視全球疫情變化和各國需求，隨時做動態的評估。

至於會不會持續向美國爭取捐贈台灣疫苗，蕭美琴說，會依照國內的指示辦理。

白宮在聲明中說 “我們的目標是完善的接種疫苗的全球覆蓋率，為抑制病毒傳播做好準備，並優先考慮衛生領域專業人員和其他弱勢群體 ，並幫助美國的鄰國及其他有需要的國家”。白宮強調：美國不會利用疫苗獲取別國的好處。