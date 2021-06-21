《蘋果》可能本周六結業 員工可即日請辭

被當局以言入罪的香港《蘋果日報》，董事會開會後達成共識，若港府本周五(25日)未能解凍該公司資金，將會關閉《蘋果》及其網上新聞，董事會當日會再開會決定，若共識不變，周六可能是該報的最後出版日。該報同時決定，若員工今天辭職，可即日生效。而部分兼職或實習生，今日已獲告知無需返回公司工作。

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美國的彭博通訊社昨(20日)曾引述消息人士說，公司的現金能維持該報正常營運數星期，但該報創辦人黎智英的私人顧問Mark Simon今早向不同媒體表示，董事局今日將開會決定是否關閉《蘋果》印刷和數碼業務，與他們有業務來往的公司，曾經嘗試向賬戶存入資金，但被阻止，由於缺乏資金，該報可能在數日內被迫關閉。

另外，有市民致電網台《D-100》節目指出，他曾到銀行入款到與被凍結戶口無關的蘋果日報慈善基金，亦被禁止，在他強烈要求和櫃位職員請示上司後，才獲准存入善款。他不滿銀行胡亂禁制，可能害了有需要的求助者。該報慈善基金供有需要的社會人士申請，與該報營運戶口各自獨立運作。

《蘋果》董事會下午開會，商討保安局長李家超引用《港區國安法》凍結《蘋果》相關三間公司的1800萬港元資產，結果以大比數通過去信保安局，申請要求解凍部分資產，以免因欠薪而違法。董事會以本周五為死線，當日將再開會決定《蘋果日報》是否停止運作。若屆時決定停止運作，《蘋果》最快周六凌晨起停止更新網上新聞，周六齣版最後一份《蘋果日報》。

董事會的決定已知會各部組，隨後舉行緊急員工大會。開會前，《蘋果》管理層以內部電郵通知員工董事會的共識，並指已獲副社長陳沛敏同意，以今天5時為界，在此之前提出辭職者，可即日生效；至於今天不辭職者，日後報社關門時可按勞工法例獲得遣散，「但無人能確保(是可有錢支付代通知金等賠償)」；「管理層的意願，系希望大家風光做到最後，但風險難測，大家去留，自行決定」。如決定留下，則須以該報的標準完成工作。管理層感謝員工多年並肩，並祝願各人珍重。

對於會否解凍《蘋果》部分資產，保安局發言人回復傳媒查詢時表示，案件已進入法律程序，不會就事件細節作出評論，強調申請會依法處理；發言人又說，「危害國家安全是非常嚴重的罪行，定必依法處理，……並按需要和法律的規定運用凍結罪行相關財產的權力。」

警方本月17日派出超過500名警員搜查蘋果日報大樓和多處地方，並以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名拘留壹傳媒及《蘋果》五名高層，及後起訴壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等三間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，上周六提堂，張、羅二人申請保釋被拒。