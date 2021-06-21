高敬文 : 西方面臨中共的強大挑戰

法國社會學家、政治學家和遠東政治問題專家，現任香港浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）於6月21日在《費加羅報》載文分析西方面臨的中共和其控制下中國的強大挑戰。

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高敬文這位政治學教授認為，造成迫在眉睫的新冷戰局勢要歸咎北京，而不是華盛頓。

北約在14日結束了為期一天的峰會，並在峰會後發布公報聚焦中國與俄羅斯帶來的挑戰，這也是北約首次點名中俄並將將中國列為安全風險，並且呼籲盟國共同應戰。

高敬文指出北約發出的這個警告是意料之中，這反映了印太地區以及世界新戰略形勢，就是隨着中國人民解放軍全面迅速地現代化和中國對台海和南海策略，讓該地區的和平受到威脅不斷上升。

北約呼籲盟國團結針對中國的領土主張，就是中國政府違反國際法以及越來越有系統地使用所謂的戰爭與和平之間的“灰色地帶”。北約公報具有象徵意義就是要鞏固了西方盟國的團結。北約採取的行動並非沒有危險，因為這會增加軍事危機，特別是中國與美國的危機，而且由於中美這兩個超級大國之間以及中國人民解放軍與美軍之間建立的應對危機管理機制仍然非常初級，因此或將難以應對突發危機。

拜登政府延續了其前任特朗普政府開始的與中國的戰略競爭，對此高敬文認為美國不同黨派在對中國的堅定立場上已經達成共識，這包括各個方面：地緣戰略問題、網絡安全、高科技控制、虛假信息、貿易爭端和侵犯人權，特別是在新疆和香港問題上。

簡而言之，對於美國人來說，現在與中國的競爭顯然超過合作。 因此，美國對中國政策進行調整，逐漸出現變化，但目前在貿易問題上還不是特別明顯，在全球變暖、伊朗甚至朝鮮等問題上雙方持有開放態度，有可能達成協議。

那麼歐盟是否應該與美國採取的戰略保持一致呢？

高敬文認為歐洲人不與美國人結盟， 歐洲擁有戰略自主權，包括在標準、高科技保護以及打擊虛假信息和外國干涉方面。 但面對中國的挑戰，歐洲人和美國人之間的看法和利益顯然有更多的一致。

現在歐盟和美國必須通過七國集團、北約和其他論壇協調他們應對中國政策，以更好地保護西方在經濟領域的安全和利益，以及保護和促進西方的價值觀。

因此，如果進入中國市場和中國政府對其公司的補貼仍然是歐洲人和美國人都難以應對的問題，那麼歐洲和美國有必要減少在戰略領域對中國的依賴。 席捲全球的新冠危機揭示了歐盟對中國的依賴，讓歐盟更加清醒，因此有望進行改變。

北京方面譴責北約公布是“冷戰思維”，並表示是多邊主義的擁護者，西方與中國的緊張局勢是否應會升級？

高敬文認為北京無視民主和人權的普遍性，以及對其踐踏導致目前新冷戰局勢，而且北京並試圖在國際社會控制如何“講述”中國。 中國政府通過提倡多邊主義，旨在加強其與各合作夥伴的中心地位，也加強了不對稱性。 中非合作論壇、東南歐與北京的17+1會議就是最好的例證。

日益加劇的緊張局勢走向將取決於中國及其在不同地區的行動，不僅在中國邊界和亞太地區，而且在歐洲和其他地方。

新冠疫情大流行開始一年半後，中國經濟狀況良好，而且中國聲稱已經戰勝了病毒。從新冠病毒危機中走出來的北京是更強大還是減弱了？對病毒起源的調查是否會嚴重損害中國的形象？

目前，從新冠疫情危機中走出來的中國和習近平本人變得更加強大，但疫情遠遠還沒有結束，西方在疫苗研發和接種方面重新取得領先地位。西方還通過多項經濟刺激措施和對貧困國家的援助獲得了主動權，而且西方努力減少中國通過新絲綢之路的影響。

此外，自2019年底新冠病毒在武漢出現以來，中國的整體形象嚴重受損，主要是因為中方不願提供信息，不願讓專家進行調查，還企圖控制世界衛生組織，中國試圖推行其治理體系，就是中國共產黨對全社會的獨裁統治，作為控制疫情大流行的最佳手段，而且中共推行戰狼外交，所有這些讓北京政權在國際上更加孤立，並破壞中國和習近平的形象，而且習近平希望與毛澤東比肩更讓其在中國的地位複雜化。

中國目前很難扭轉這一趨勢，除非國內有突發政治事件，但是在可預見的未來這是一種情況不太可能發生。

簡而言之，西方將不得不開始習慣於與一個不民主的和推行霸權的中國共存，西方希望能夠和平共處，但是中國干擾的能力越來越強，尤其是在中國這個強大的政治體制下，中共似乎得到了中國絕大多數人的支持，因為中國目前更加繁榮，但是中國人拜金、希望安全和穩定，也更加滋生了民族主義，並且在很大程度上與啟蒙運動大相徑庭。 換句話說，西方面對的挑戰的不僅僅是中國共產黨，而是整個中國社會。