加拿大帶頭對中國發難 要求允許聯合國人權事務負責人進入新疆

40多個國家周二敦促中國允許聯合國人權事務負責人立即進入新疆，調查有關100多萬人被非法拘留的報告，其中一些人遭受酷刑或強迫勞動。加拿大駐聯合國大使萊斯利·諾頓（Leslie Norton）代表澳洲、英國、法國、德國、日本和美國等國家向聯合國人權理事會宣讀了關於中國的聯合聲明。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合聲明稱：“可靠的報告表明，新疆有超過100萬人遭到任意拘留，維吾爾人和其他少數民族遭到廣泛監視，基本自由和維吾爾文化受到限制”。

聯合國人權高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)表示：“我們敦促中國允許包括高級專員在內的獨立觀察員立即、有意義和不受限制地進入新疆”。

巴切萊特周一對人權理事會表示，她希望就今年訪問中國(包括新疆)的條件達成一致，以審查關於嚴重侵犯穆斯林維吾爾人的報告。

自2018年9月以來，她的辦公室一直在協商訪問事宜。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團的高級外交官江映峰周二對該聲明加以駁斥，稱這是出於“政治動機”的干涉。

“我們歡迎高級專員訪問中國，訪問新疆。這次訪問是為了促進交流與合作，而不是基於所謂的有罪推定進行調查。”他對理事會表示，但沒有給出時間表。

這份由加拿大牽頭的聲明提到了有關酷刑、強制絕育、性暴力和強迫兒童與父母分離的報告。

聲明譴責了一年前在香港實施的國安法。對根據該法被捕人士的首次審判將於本周開始。聲明表示：“我們繼續對香港在國家安全法下基本自由的惡化以及西藏的人權狀況深表關切”。

江映峰說，“自國安法實施以來，香港見證了從混亂到法治的轉變。”