立陶宛宣布贈台2萬劑疫苗台灣高調回應建議邀總理訪台

立陶宛共和國昨天宣布捐贈台灣兩萬劑AZ疫苗，數量雖很少，但台灣總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、立法院民進黨團今天全面高調響應，讚美致謝，黨團甚至建議邀請立陶宛總理訪台，頗受矚目。

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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文說，他很驕傲立陶宛能在對抗新冠肺炎的過程中聲援台灣人民，愛好自由的人們應該互相關照。總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）說，他們想送更多，但只能量力而為。據了解，立陶宛目前疫情比台灣嚴重得多，人口僅200多萬，但確診27萬多例，死亡4千多人。

蔡英文今天在臉書發文表示，立陶宛和台灣一樣，都歷經辛苦追求民主自由的過程，也因此和台灣共享相近的價值理念，格外能理解台灣的處境。

她說，近幾年，立陶宛常常為台灣發聲，支持台灣參與WHO等國際組織，去年，台灣也提供過10萬片口罩給立陶宛，一起面對疫情的挑戰。

她說，台灣會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰。

台灣副總統賴清德則說，繼日本、美國後，感謝民主夥伴立陶宛援助疫苗，用實際行動相互扶持，證明台灣並不孤單。

台灣外交部長吳釗燮也在推特發文，向立陶宛政府及人民表達感謝，他說，在這個艱困的時刻，立陶宛已經贏得所有台灣人民的心，立陶宛是台灣的真朋友。

去年10月立陶宛舉行大選，選後上台的新政府積極推動對台關係，對中國立場轉趨強硬，今年1月以國家安全為由，禁止機場使用中國同方威視（Nuctech）生產的行李安檢設備。

今年3月，立陶宛政府提案修法，準備派遣商務代表到台灣，朝在台成立代表處的目標邁進。外長藍斯柏吉斯當時曾強調，與台灣強化關係並不違背一個中國政策。他也曾透露，中國向立陶宛的企業施加壓力，試圖阻止立陶宛與台灣走近。

民進黨立法院黨團今天舉行記者會，書記長羅致政說，美、日、立陶宛支持台灣，不只因台灣面臨疫苗取得的困境，更代表面對中國威脅，台灣是站在民主、自由、人權等普世價值的同一陣線。

黨團幹事長劉世芳建議政府，在疫情稍緩後，邀請立陶宛總理或國會議長訪台，讓他們知道遠在太平洋彼岸的台灣很友善，在良善力量上的循環都是在同一陣線。

國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書發文表示，根據外媒報導，這是台灣的外交人員以曾經捐贈立陶宛醫療口罩為由，發動一連串的「請求」和「交易」，讓立陶宛「慨然捐贈」2萬劑AZ疫苗給台灣。

蔡正元還說，台灣向日本、美國討些疫苗，無可厚非，畢竟台灣貿易逆差讓日本賺那麼多錢，又花高價跟美國買那麼多武器，但是台灣跑去跟立陶宛討疫苗，再包裝成「外交勝利」。