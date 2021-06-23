角力：44國聯署批國安法令香港自由惡化 籲勿干涉港疆藏事務國家減至65國

在聯合國人權理事會第47次會議上，44個國家聯署聲明，敦促中國立即容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特前往新疆，調查關於超過一百萬名維吾爾人被非法拘留和強迫勞動的可靠報道；聯署又批評《港區國安法》令香港基本自由惡化，簽署國對此以及西藏的人權狀況表示嚴重關切。

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聲明獲澳洲、英國、法國、德國、日本和美國等44國聯署，昨(22日)天由加拿大大使諾頓(Leslie Norton)在聯合國人權理事會上宣讀。該聲明在巴切萊特表明期望在今年內能對新疆進行有意義的訪問和關切《港區國安法》造成的寒蟬效應，而中方代表否認指控後發表。

另一方面，白俄羅斯則代表65個國家在會上作共同發言，呼籲各國不應干涉香港、新疆和西藏等中國內政，形容這是國際關係基本準則，並支持中國在港實行「一國兩制」。不過，有關國家數量較3月份時作共同發言的國家少了五個。

根據新華社的報道，共同發言呼籲各國恪守聯合國憲章原則，尊重各國人民自主選擇人權發展道路的權利，反對出於政治動機、基於虛假信息對中國進行無端指責，並據此干涉中國內政。報道又指，把其他國家發言計算在內，共有超過90個國家以不同方式表達對中國立場的理解和支持。

國際律師會轟香港打壓批判聲音 料每況愈下

此外，國際律師協會人權研究所發表聲明，批評香港警方拘捕五名壹傳媒高層及傳媒工作者，目的是打壓批判聲音，預視將來情況可能更壞。

國際律師協會譴責港府以具爭議性的國安法作出具針對性的拘捕，旨在打壓批評聲音，等同非法地終結「一國兩制」，呼籲與中國簽署了《中英聯合聲明》的英國政府和歐盟進一步譴責，並對下令搜捕的人實施針對性制裁。

該會人權研究所聯合主席溫弼安(Anne Ramberg)表示，拘捕本身已令人不安，但預視將來，情況可能更壞；如果港府關閉《蘋果日報》，香港的未來將顯得黯淡。而研究所的聲明表明，相信政權對《蘋果》的搜捕和資產凍結行動不會停止，直至最終將其滅聲為止。

《蘋果日報》五名管理層被指違反國安法被捕，其中兩人和《蘋果》相關的三間公司被控串謀勾結外國勢力危害國安，該報的1800 萬港元資產被保安局長李家超下令凍結，以致該報無法按勞工法例支薪予員工，集團董事會將於本周五(25日)商討是否停刊，但部分網上節目和內容已停止更新。