首宗國安法案今開審 不設陪審團 唐英傑否認控罪

首宗被控違反《港區國安法》的案件今(23日)早在高等法院開審，但因駕駛掛着寫有「光復香港 時代革命」旗幟衝越警方防線而被控煽動分裂國家等三項罪名的被告唐英傑，將不能獲法庭以常用的陪審團進行審訊，而是由三名國安法指定法官共同審理。他今天在庭上否認所有控罪，預計案件須審訊十五天。

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律政司署理副刑事檢控專員周天恆在開案陳詞時表示，唐英傑在去年7月1日駕駛插有「光復香港，時代革命」中英標語旗幟的電單車，在灣仔前進，途中經過三道警方防線，沿途亦有路人歡呼。其間曾有警員要求他停車，但唐未有理會；到了第四道防線，遭警員攔截後倒地，三名警員受傷。

控方引述歷史學專家證人指出，「光復香港 時代革命」有提倡香港獨立之意，並將香港從中國分裂出去，因為「時代革命」可以引伸為拒絕現政權統治，而「光復香港」則是指由敵人手中解放香港。周天恆指出，唐英傑當日的行為明顯是有意讓他人看到，是鼓勵其他人仿效，故此控告唐煽動他人組織或參與旨在分裂國家的行為；以及在上址為脅迫政府或威嚇公眾以實現其政治主張，造成或意圖造成嚴重危害社會安全的恐怖活動，引致三名警員身體受嚴重傷害。而交替性控罪就指唐英傑於同日在上址危險駕駛引致三名警員身體受到嚴重傷害。

被聯合國人權事務高級專員巴切萊特視為香港司法是否願意按《基本法》履行《公民權利和政治權利國際公約》義務的重大考驗的國安法審訊，在開審前夕，被上訴庭駁回被告不滿律政司剝奪其案件由陪審團審訊的上訴。上訴庭解釋，雖然陪審團審訊是常見的審訊模式，亦普通法制度的傳統，但不是絕對和獨立的權利，亦不應假設是公平審訊的唯一方法。《基本法》和《香港人權法案條例》都沒有指出，陪審團是公開審訊中不可或缺的元素。

上訴庭指出，唐英傑上訴案的複核重點，在於律政司長引用國安法第46條發出證書，指示訴訟不設陪審團有否削弱唐英傑接受陪審團審訊的權利，但條款訂明，保障陪審員及其家人的人身安全可以是發出證書的理由之一，而本案若設陪審團，陪審員及其家人的人身安全有機會受影響，令陪審團達致公平審訊存在風險，認為審訊改由三名法官組成審判團審理，既能維護公平審訊，亦可保障被告得到公平審訊。

法庭判辭又指出，國安法擁有「特殊的憲法地位」，詮釋當中陪審團規定的條文時，需要依據國安法的整體立法背景或目的作出檢視。而案件是否由陪審團審理，是律政司長的檢控決定，除非出現不誠實或不真誠等特殊情況，否則不可作出司法複核和干預。由於唐英傑一方沒有挑戰律政司長有不真誠的動機，法庭駁回唐英傑一方的理據。

案件由法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信審理，杜麗冰在開庭時表示，留意到有人在開庭前於庭內拍攝照片，司法機構已報警處理。她提醒在場公眾及記者，在法庭絕對不可攝影或繪圖，否則或干犯法例，可能會被檢控。

巴切萊特前日在聯合國會議上提到，《港區國安法》對香港民主空間和傳媒造成寒蟬效應。當局藉國安法拘捕 107人，當中57人被起訴，本周有案件開審(指唐英傑案)，這將會是香港司法是否履行國際人權公約義務的重大考驗。