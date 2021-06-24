中共慶百年 大批軍人荷槍進京拱衛維穩？

中國共產黨將於7月1日在北京舉行“中共成立100周年慶祝活動”，近日，北京當局採取維穩措施，除了封閉北京天安門廣場外，也施行空中禁飛，網絡上陸續傳出影片，有載着軍人的大巴士開進鳥巢（國家體育場）。

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據新頭殼今天報道稱，中國七一百年黨慶軍人提槍進京，網絡上陸續傳出影片，有載着軍人的大巴士開進鳥巢。

該報道引述《新京報》消息，北京市公安局23日發布“關於慶祝中國共產黨成立100周年大會預演期間採取交通管制的通告”，6月26日至27日預演活動結束，對天安門地區及相關道路分時、分段採取交通管制措施。此前中共國務院副總理劉鶴17日也在中共國務院安委會會議中，要求必須堅決遏制各類事故，不準出事。

該報道說，但有軍人進京的消息近日陸續在網絡上流傳，更有中國網友推測，這次的百年黨慶沒有安排大閱兵，會有數量眾多的軍人進駐北京，可能是為了百年黨慶的維穩。不僅如此，網絡上更有網友爆料說 :“我剛去鳥巢，不讓進，都是軍隊的大轎車開進去”、“二百多輛，還都帶着槍。不知道什麼事。都穿着迷彩服等軍裝。”

該報道說，就中國七一百年黨慶軍人提槍進京，前黨校教授酸：搞得跟大禍臨頭似的! 中共中央黨校退休教授蔡霞也在推特發文指稱 :“中共慶自己的100年，搞得跟大禍臨頭的似的，風聲鶴唳草木皆兵”。她更直言，中共槍在手，錢在手，高科技監視器在手，說抓人就抓人，說封號就封號。“這是怕啥呢？”、“這慶100年究竟是當喜事辦還是當喪事辦呢？”