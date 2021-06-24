中國官方今天發表新版人權白皮書。根據中國國務院新聞辦公室所發表的白皮書全文，這份白皮書共分為：為人民解放和幸福而奮鬥、尊重和保障人權的執政方略、築牢人民當家作主的根本制度、促進各項人權全面發展、依法保障公民基本權利、推進世界人權事業發展、豐富發展了人權文明多樣性等7個部分，共2萬3000餘字。

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據中央社今天報道；中共今天發表“尊重和保障人權的偉大實踐”白皮書，其中提及關於“中共領導”的相關陳述超過20多次，如強調“民族區域自治，是在國家統一領導下的自治”等。其中，提及“共產黨領導”達12次，若加上其餘類似“國家統一領導”的陳述，共計約20餘次。

關於一直以來備受外界關注的新疆、西藏民族問題，白皮書則聲稱“中國是統一的多民族國家，鑄牢中華民族共同體意識，始終保持國家完整統一，實現各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，是中國共產黨民族政策的方針宗旨。” 白皮書還說，“中國實行民族區域自治，以領土完整、國家統一為前提和基礎，體現了統一與自治的結合、民族因素與區域因素的結合，完全符合中國國情和實際。”

白皮書並稱，中國的民族區域自治，“是在國家統一領導下的自治，各民族自治地方都是中國不可分離的一部分，民族自治地方的自治機關都是中央政府領導下的一級地方政權，都必須服從中央統一領導。”

中央社說，此外，這份白皮書也着重於陳述中共“減貧”方面的成就。白皮書稱，中國的人權行動計畫已實現與國家發展規畫的對接和統一。經過8年持續奮鬥，到2020年底，如期完成新時代脫貧攻堅目標任務，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決等。白皮書並宣稱，中共100年來堅持走和平發展道路，堅持促進共同發展，並為“全球人權治理貢獻中國智慧、提供中國方案”。

據白皮書最後稱，在2049年－中共建政百年時，“中國將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。到那時，中國人民的各項權利必將得到更高水平的保障，中國人民將更加享有尊嚴、自由和幸福。到那時，世界將因中國而更加繁榮發展，中國必將為推動世界人權事業發展作出更大貢獻。”