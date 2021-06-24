加強中共百年印記 上海“一大”會址上地鐵站名

中共百年黨慶倒數一周，建黨地的上海街頭已飄起濃郁的紅色氣息。中共一大會址周邊的兩座地鐵站近期悄悄改名，都冠上會址名稱，附近有持槍武警和警犬巡邏，戒備明顯升級。

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據中央社今天自上海報道稱，距離7月1日的中共建黨百年僅剩一周，上海當局持續為黨慶做準備。中共第一次全國黨代表大會（一大）會址附近的“新天地”和“黃陂南路”地鐵站，20日起正式改名，在原有站名前都冠上“一大會址”名稱。

據中央社記者近日走訪當地，發現一大會址周邊的戒備明顯較之前森嚴。21日上午通勤期間，地鐵新天地站內有員警牽着2隻警犬在場巡邏。來到一大會址附近，街邊的保全人數多過以往，現場還停著多輛公安和武警車輛，兩名持槍武警在會址一帶來回巡邏。

中共黨慶將屆，參觀一大會址的人潮絡繹不絕。一大會址每天限額一萬名遊客預約參觀。24日上午，園區前立起的公告顯示，當日預約已滿。

胸前別著黨旗徽章，和穿着印有“100”字樣POLO衫的觀光客，在這個商辦區域的街頭格外顯眼。一名老先生戴着紀念章、穿着印有“中國人不吃這一套”標語的藍色Ｔ恤，在會址前面露驕傲地拍照，很快的，他也成為廣場上的焦點。“中國人不吃這一套”是中共中央政治局委員楊潔篪的名言。中美高層3月在阿拉斯加的會談火藥味十足，楊潔篪在會中一句“美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套”，激發了中國國內的民族主義情緒，電商平台上出現不少印有這句名言的商品。

除了一大會址周邊，上海的街頭也已飄散濃郁的紅色氣息，主要道路已經掛滿了五星旗，祝賀百年黨慶的巨型廣告隨處可見，一些百貨公司的大螢幕也不斷播放中共歷史的宣傳片。上海的文化活動也緊扣黨慶議題，從舞台劇、舞蹈劇到歌劇，都可見到黨史題材。官方還宣布，6月30日至7月4日的晚間，黃浦江將上演以“永遠跟黨走”為名的光影秀。