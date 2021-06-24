澳大利亞或替下中國建瑙魯海底電纜

受中國相關的安全疑慮影響，一太平洋海底電纜項目擱淺後，兩位了解談判情況的消息人士告訴路透，太平洋島國瑙魯正在就建造一條海底通信電纜進行談判，該電纜將連接到一澳洲網絡。中國外交部發言人趙立堅今天在被問及海底電纜計畫時說，“中國企業在網絡安全方面始終保持着良好記錄。所謂中國間諜活動毫無依據，也是杞人憂天，完全是搞錯了對象。”

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據中央社今天報道稱，美國及其太平洋盟國擔心，由中國鋪設的電纜可能會損害地區安全。北京否認有任何利用商業光纜進行間諜活動的意圖。

今年稍早，在世界銀行牽頭的海底通信電纜項目中，華海通信技術有限公司給出的競標價格要比競爭對手的競標價低20%以上。由於擔心會由華海通信拿下這個項目，瑙魯協助讓這個項目流產。華海通信前身為華為海洋網絡有限公司。

據該報道，亞洲開發銀行(ADB)向路透表示，瑙魯現在已向ADB探詢，尋求資助替代方案。據亞開行消息說，“亞開行正在與瑙魯政府進行非常早期的討論，研究可能方案以幫助資助一條海底電纜，提供低成本、高質量的互聯網服務。”亞開行在給路透的一份聲明中說，“連接安排和資金來源的細節將在適當時候確定。”

兩名消息人士表示，新計畫將涉及從瑙魯到所羅門群島首都霍尼亞拉鋪設一條電纜，兩地相距約1,250公里(776.7英里)。然後，這條新線路將接入珊瑚海電纜系統，這是一個連接澳洲和所羅門群島及巴布亞新幾內亞的4,700公里網絡。該線路主要由澳洲出資，由總部位於悉尼的Vocus集團建造，於2019年完成，以排除當時華為旗下華為海洋的競爭報價。

在華為去年出售海底電纜業務後，華海通信目前多數股權由亨通光電持有。

消息人士稱，瑙魯的計畫需要澳洲和索羅門群島的加入。目前還不清楚瑙魯是否已經要求澳洲提供財務援助，或瑙魯是否只需要澳洲允許加入珊瑚海電纜系統。

瑙魯、澳洲和索羅門群島的政府沒有回應評論請求。世界銀行說，它沒有參與有關與瑙魯連接的電纜的討論。

據該報道，中國外交部發言人趙立堅今天在被問及海底電纜計畫時說，“中國政府始終鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展各領域對外投資合作，”趙立堅還表示，“中國企業在網絡安全方面始終保持着良好記錄。所謂中國間諜活動毫無依據，也是杞人憂天，完全是搞錯了對象。”