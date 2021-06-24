美研究人員依照中方要求刪除包括武漢早期新冠病例的病毒基因序列

中國研究人員曾要求美國國立衛生研究院從一個關鍵科學數據庫中刪除早期新冠病例的病毒基因序列，此舉讓人擔心研究疫情起源的科學家可能無法獲得關鍵信息。華爾街日報今天報道說，病毒溯源難度加大。

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據華爾街日報報道稱，美國應中方要求刪除新冠基因序列，病毒溯源難度加大。

中國研究人員曾要求美國國立衛生研究院從一個關鍵科學數據庫中刪除早期新冠病例的病毒基因序列。

據美國國家衛生研究院證實，應一名中國研究人員的申請刪除了這些序列。這些序列是該人員提出這一申請前三個月提交的。該研究院在一份聲明中說：“提交數據的研究人員擁有對其數據的相關權利，並且可以要求撤回數據。”

報道沒有提及該名中國研究人員的姓名。

西雅圖福瑞德哈金森腫瘤研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的病毒學家布盧姆(Jesse Bloom)周二在網上發表的一篇新論文中描述了上述測序數據刪除的情況。這篇尚未經過同行評審的論文稱，刪除的數據包括2020年1月至2月期間在中國武漢市收集的新冠肺炎住院患者或疑似病例的病毒樣本中提取的病毒序列。

華爾街日報的報道說，，美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的2019冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。

布盧姆說，遭刪除的資料中，部分仍可在一份小型期刊發表的論文中找到，但科學家通常在如國家衛生研究院維護的大型數據庫中尋找基因定序資料。

報導表示，基因定序資料被中方收回，不大可能改變研究人員對武漢當時爆發2019冠狀病毒疾病疫情的了解。但布盧姆說，中方要求移除資料，外界將質疑中國持續調查疫情起源的公開透明度。

據中央社說，世界衛生組織（WHO）率領的國際團隊和其他科學家正在調查2019冠狀病毒疾病起源，為此，科學家需要有管道取得可透露新型冠狀病毒如何感染人類並開始散播的資料。早期病例基因定序從數據庫中移除，將讓科學家更難追溯疫源，可能拖慢相關研究速度。

根據美國國家衛生研究院聲明，提交基因定序資料的中國研究人員2020年6月要求刪除，理由是相關資料已更新，將公布在另一不知名的數據庫，研究人員希望刪除舊版資料以免造成混淆。

中國研究人員2020年3月將這些資料提交給美國國家衛生研究院數據庫，並在一份預印本服務器上的論文中發表定序資料相關訊息。

布盧姆在最新論文中表示，武漢2019冠狀病毒疾病早期病例資料稀少，是科學家研究疫情起源遭遇的挑戰之一。那些資料大多侷限於從2019年12月武漢華南海鮮批發市場感染事件10幾名患者，及2020年1月底前少數病患身上取得的病毒樣本基因定序。

據布盧姆說，基因定序資料移除，使得疫情爆發初期流竄武漢的病毒圖像“稍微扭曲”，“我們未見到更多類似定序的原因之一，可能是相關人員沒有全心全意將它們公諸於世”。