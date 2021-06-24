胡錫進傳要退休了 接任已進駐 本人稱沒有的事

香港星島日報引述北京消息人士透露，北京《環球時報》總編輯胡錫進將退休，由中共中央機關報《人民日報》國際部副主任吳綺敏接任。胡錫進昨天接受該報查詢表示，“我沒有退休，我在工作崗位上。”不過據星島日報了解，吳綺敏已經進駐《環球時報》，現在屬於“交接期”，胡錫進這位在中國頗具影響力的意見領袖（KOL）卸任是遲早的事情。

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該報道稱，據《星島日報》獲悉，吳綺敏已經進駐《環球時報》幾個月了，現在屬於“交接期”。胡錫進已經六十一歲，超過六十歲的退休年齡。接近《人民日報》的消息告訴該報，吳綺敏“很能幹，水準高，謙和理性。”據悉， 吳綺敏是北京人，一九九一年進入《人民日報》國際部工作，翌年開始從事中央領導人報道，著有《大國外交第一現場》，預料將成為《環球時報》女總編。

胡錫進一九六○年四月出生，是正廳級，已屆退休年齡，去年底已有傳聞他將退休。他去年一月接受安徽衞視訪問時首次談及退休話題，並稱“沒有認真想過這個問題”，“地球離了誰都照轉，誰都有老的那一天，誰都有退出江湖的那一天”。

胡錫進一九八九年畢業於北京外國語大學，後進入《人民日報》國際部。一九九三年到一九九六年期間，他曾以記者身分，在波斯尼亞戰爭目睹了地區民族衝突。二○○五年，他上任《環球時報》總編輯，是中國任職時間最長的報紙主編之一，也是頗具影響力並飽受爭議的KOL。近年傳統媒體因面臨新媒體的巨大挑戰出現市場萎縮，胡錫進和他的《環球時報》被稱作中國最成功的報紙之一。

胡錫進時常通過社論、微信公眾號，或是微博、推特等社交媒體，發表具有強烈民族主義色彩的“戰狼”言論，幾乎逢熱門事件必評，相當活躍。他在新浪微博坐擁兩千四百萬粉絲，儼然是內地社交媒體的“網絡紅人”。

相較黨報四平八穩的寫作風格，胡錫進的言論特立獨行，語出驚人，在官媒中成為“特殊的存在”，也引發諸多爭議。“中國需短時間內把核彈頭增至千枚”、“美軍膽敢攻擊我島礁必遭猛烈反擊”等都是他的觀點。

據該報道說，他被稱作“非官方的官方發言人”，可以說出《人民日報》和新華社不便說的話，為官方發聲。另一邊廂，政府又不必為他的言論擔責。他以通俗接地氣又略帶詼諧的文風，宣講官方政策，相信獲得高層認可。二○一九年香港修例風暴期間，胡錫進也曾到訪香港並進行近距離觀察。二○一五年，中紀委查處環球時報社未經審批擅自去波蘭公款旅遊問題，對胡錫進給予行政警告處分，但未損其KOL地位。