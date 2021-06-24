《蘋果日報》已死：香港人搶購最後的印報告別

2021年6月24日周四，香港，人們在一個報刊亭附近排隊購買最後一期《蘋果日報》。 VINCENT YU/ASSOCIATED PRESS

周四上午，香港的報攤外排起了長隊，許多居民希望能買到最新一期的民主派《蘋果日報》，該報在北京主導的《國家安全法》頒布近一年後被迫停刊。在最後一個頭版，《蘋果日報》選擇展示一張記者向周三聚集在該報總部外告別的數百人揮手的大幅照片。《蘋果日報》告別說，感謝讀者對《蘋果動新聞》和《壹周刊》的支持。《蘋果》及《壹周刊》網站和應用程式，將於香港時間6月23日晚上11:59起停止運作。《蘋果》及《壹周刊》感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人一直以來的厚愛和支持。在此別過，珍重。

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據法新社發自香港的報道稱， "《蘋果日報》已經死了，"上周因國家安全指控被捕的副主編陳佩文在給讀者的告別信中寫道。"新聞自由已經成為暴政的受害者"。

該報紙的突然消失是對香港人迄今為止享有的自由的最新打擊。這不禁讓人擔心，許多在這裡設立總部的國際媒體最終會離開這個金融中心。

該報道稱，在工人階級的旺角區，凌晨時分，數百人在排隊以獲得最新印刷出版的報紙。一些人高呼 "蘋果日報，我們會再見面的"，以獲得最新版本。其中，約30歲的凱蒂（Candy）只願說出她的名字，這些事件 "令人震驚"。"在兩個星期內，當局可以利用這一國家安全法來解散一個上市的企業"。

幾個小時後，該市金融區中環的小賣部仍然擠滿了人。"這一切都太突然了，"一位學生蒂姆感嘆道，他擔心香港已經進入 "一個黑暗時期"。

《蘋果日報》因其對民主運動的支持和對中國領導層的經常性批評，中國政府毫不猶豫地使用關於國家安全的法律，迫使其消失。

其所有者黎智英因參與2019年的民主抗議活動而被拘留。他還被根據《國家安全法》指控，可被判處終身監禁。

法新社說，上周，該報受到了致命的打擊。該報的編輯部被突襲，其五名高管被逮捕，其資產被凍結。由於無力支付員工和供應商的工資，該報業集團別無選擇，只能放棄，並宣布周四的報紙（為750萬居民發行100萬份）將是其最後一期。周四晚上，《蘋果日報》刪除了自己的網站以及Twitter和Facebook賬戶。

現在有超過1000人，包括700名記者，失去了工作。

據該報道稱，八個記者協會在一份聯合聲明中說："香港人失去了一個敢於直言不諱、為真相而戰的媒體。"他們呼籲為媒體工作的人穿上黑色衣服。

中國去年實施了《國家安全法》，以便在2019年的大規模民主運動之後重新控制該領土。警方稱一系列呼籲對中國和香港進行國際制裁的文章和社論是起訴《蘋果日報》的背後原因。

在被指控與外國勢力勾結後，賴先生、編輯羅瑞安和董事總經理張劍雄被拘留。周三，其中一名專欄作家楊清基被逮捕，面臨同樣的指控。

據法新社說，凍結《蘋果日報》資產的決定顯示了當局對他們認為威脅國家安全的任何公司進行起訴的權力範圍。幾十年來，許多國際媒體將香港作為他們的地區總部，因為香港的小型憲制保證了言論自由。

但在最近幾個月，許多人對他們在香港的長期前景表示質疑。

在無國界記者組織的年度新聞自由指數中，該市的排名一直在不斷下滑，從2002年的第18位下降到今年的第80位。

星期二，香港行政長官林鄭月娥說，"批評政府不是問題"，但紅線是 "組織煽動顛覆的行動"。

最初，當局聲稱，北京實施的旨在結束所有異議的法律只涉及 "極少數人"。近一年後，香港政治與法律已經面目全非，發生了根本性的變化。多達60多名知名人士因支持民主而被逮捕。