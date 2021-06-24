【視頻】蘋果日報停刊：雨中惜別 港人排隊購最後告別版

人們在香港街頭排隊購買最後一期蘋果日報 2021 6 24

香港具有26年歷史的親民主報紙《蘋果日報》被迫停刊。本周四，港人在街頭排長隊購買最後一期《蘋果日報》，日報當天加印超過日常發行量十倍的告別版。在前一天夜間，報紙員工在飄着雨的日報辦公樓下，集體與自發前來的眾多香港民眾做最後的告別。

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因支持民主運動並不斷批評中國領導層，《蘋果日報》長期以來一直受到北京的關注，並利用一年前在香港實施的國家安全法最終迫使其關停。

報紙的創辦者、香港報業大亨黎智英因參與 2019 年香港民主抗議活動此前已被拘留；他並受到違反國安法的指控，面臨被判處無期徒刑的懲處。

而蘋果日報也在上周遭受致命打擊：編輯部再遭警方的突擊搜查，五名集團高層被捕，報紙資產被凍結。由於無法支付其員工和供應商的費用，集團別無選擇，只有宣布關停，本周四在為750 萬港人特別發行一百萬份蘋果日報之後就將停刊。

在周四到周五晚間，蘋果日報已刪除了其網站、推特和臉書官方賬戶。包括 700 名記者在內的 1000 多人因此失業。

八家記者協會在一份聯合聲明中說，“香港人失去了一個敢於發聲、為真相而抗爭的媒體，” 聲明同時呼籲媒體界為此穿黑衣。

在星期四上午，香港報攤前排起了長隊，許多居民為購買最後一期《蘋果日報》，不惜排幾個小時的長隊。“《蘋果日報》已死“，在其最後一期《蘋果日報》刊載的致讀者信中，曾在上周被拘的日報副主編陳沛敏這樣寫道，“新聞自由已成為暴政的受害者”。

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