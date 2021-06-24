香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

中國實施“港區國安法”後，民主派報紙香港蘋果日報被迫停刊。美國總統拜登對此表達惋惜，稱這對“香港和全世界媒體自由而言，是個傷心的日子”，並呼籲北京停止打壓媒體。

廣告 繼續瀏覽後續

26年前創刊的香港《蘋果日報》24日出版最後一份報紙，其社論以“給香港人的告別書”為標題，指“蘋果死亡，新聞自由是暴政的犧牲品”。

法新社報導，拜登在白宮發布的聲明中說：“北京加強打壓力道已達如此程度，讓《蘋果日報》這個香港亟需的新聞自主堡壘，現在得停止出刊。”

拜登表示：“透過逮捕、威脅，以及強推懲罰言論自由的國安法，北京堅持行使權力來壓迫自由媒體、讓異議觀點噤聲。”

拜登並讚揚獨立媒體在“有韌性的繁榮社會”扮演“無價角色”，表示：“北京必須停止鎖定獨立媒體，釋放被拘留的記者和媒體高層”。拜登表示：“新聞工作不是犯罪。”