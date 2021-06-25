中共慶百年之際 前總書記趙紫陽故居搬遷引關注

已故前中共總書記趙紫陽位於北京富強胡同6號四合院的故居開始搬遷，中共中央辦公廳按趙紫陽級別為他的家人安排一戶市區住所選址。趙紫陽因在“六四事件”公開發表的言論與中共領導集體立場不一致而被免職，並由中南海遷至富強胡同6號四合院居住。趙紫陽生前常於富強胡同故居演講、題字；2005年去世後，民眾也在此悼念他。故居原址日後安排也未有定案。

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據中央社今天引述港媒消息說，已故前中共總書記趙紫陽位於北京富強胡同6號四合院的故居開始搬遷。消息稱，部分生前遺物封存倉庫。

香港明報、網媒香港01今天報道稱，趙紫陽故居內書房和卧室中的物品昨天由4輛貨車搬至市郊的倉庫，包括床、凳、櫃等趙紫陽於廣東、四川以及中央任職時用過的物件。中共中央辦公廳已按趙紫陽的級別為他的家人安排一戶市區住所選址，但未有具體落實時間表，故居原址日後安排也未有定案。

趙紫陽因在“六四事件”公開發表的言論與中共領導集體立場不一致而被免職，並由中南海遷至富強胡同6號四合院居住。趙紫陽於2005年去世後，骨灰曾長時間存放故居中，直至2019年誕辰百年之際，才與妻子梁伯琪的骨灰合葬。

趙紫陽的家人將封存部分物品，另一部分則計畫捐贈給家鄉河南、中國大陸的學校和博物館。至於故居中餘下物品則主要屬於趙紫陽的家人，仍需約一個月時間搬走。

趙紫陽生前常於富強胡同故居演講、題字；2005年去世後，民眾也在此悼念他。

據中央社說，趙紫陽去世後，富強胡同故居主要由女兒王雁南一家居住。據獨立媒體人高瑜，王雁南一家於2020年收到中共中央辦公廳口頭通知，要求在限期之前搬離。