北京任命鷹派執掌香港警務保安

香港政府高層今天出現異動，被視為鷹派的保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強同獲晉陞，有人認為，這反映出港府今後仍將強硬管治，打擊“反送中”運動以來發生的違法言行。這也是“反送中”發生兩年後，港府和北京方面作出的一次重大人事調整。

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據路透社今天報道稱，中國國務院日前決定，任命李家超為香港政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長。新華社周五刊登新聞稿並稱，國務院6月23日還決定，同時免去張建宗的政務司司長、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。

香港特區政府架構以行政長官為首，下設三司十三局（政務司、財政司、律政司以及13個政策局）。林鄭月娥的任期自2017年7月1日開始，為期五年。

路透社稍早報道說，香港保安局長李家超將接掌政務司，本屆政府第二次重大人事變動。據香港多家本地媒體報道，保安局局長李家超將接替張建宗出任政務司司長職務，警務處處長鄧炳強將升任為保安局局長，警務處副處長蕭澤頤接任警務處處長。這將是由林鄭月娥領導的政府第二次重大人事變動。

現年63歲的李家超於1977加入警隊，主力刑事偵緝工作，2012年由警務處副處長調任為保安局副局長，2017年林鄭月娥出任特首後就任保安局局長。而70歲的張建宗將退休。

本屆政府首次大換班是去年4月，中國國務院根據林鄭月娥的提名和建議，任命五位政策局局長及免去四位政策局局長的職務。

據中央社今天報道稱，港府鷹派警務官員上位，預料持續強硬管治。

在慶祝香港主權轉移周年及中共建黨百年前夕，港府高層出現人事調動，李家超升任政務司司長，成為全港約18萬公務員之首，鄧炳強也晉陞保安局局長。

中央社說，眾所周知，“反送中”所以爆發，全因港府修訂逃犯條例所致。在事件中，李家超是其中的核心人物，他全力支持修訂相關條例，並為政府及行政長官林鄭月娥的修訂保駕護航。在“反送中”愈趨激烈時，他大力支持政府提出“禁蒙面法”，以打擊相關示威活動。去年中港區國安法實施後，當局拘捕了大批泛民主派領袖，包括壹傳媒集團創辦人黎智英，期間李家超依據國安法凍結了黎智英持有壹傳媒的股份，估計超過港幣3億元。兩周前，當警方再次拘捕壹傳媒及旗下蘋果日報多名高層後，李家超也即時宣布凍結蘋果日報3家關連公司的1800萬元資產。

從警務處出身的李家超，在打擊“反送中”運動和“港獨”力量方面毫不手軟。

至於鄧炳強，他是於2019年11月接替盧偉聰出任警務處處長的。

“反送中”早於同年6月左右爆發，其後運動愈趨激烈，先後有元朗白衣人與黑衣人爆發衝突的“721事件”，以及謠傳防暴警察在太子地鐵站“打死示威者”的“831事件”。時任警務處處長的盧偉聰一直被建制派批評應對“反送中”不力，甚至無所作為，而張建宗作為其上司及全港公務員之首，當時也被建制派大肆抨擊。

2019年11月，盧偉聰屆齡退休，接任的鄧炳強立即以強硬之勢應對“反送中”示威，此前他本人曾戴上防毒面具，親往金鐘示威前線，與防暴警察一起驅散示威者。鄧炳強上任後，曾多次到示威前線及警局慰問警員，作出鎮壓示威的部署。當時有不少媒體指出，鄧炳強的強硬作風，令整個警隊從最初的不知所措變為“槍口一致對準示威者”。在鄧炳強接任警務處處長後，“反送中”運動幾個月後開始轉弱。

不少分析人士表示，回顧整個“反送中”運動，李家超和鄧炳強以鷹派姿態對付示威者，而有趣的是，前者也是警隊出身，於1977年加入警務處，是首位以警員身分晉陞保安局局長的人。

中央社說，所以，對於李家超和鄧炳強掌管港府主要官員職位，有分析人士戲稱，香港踏入“警察治港”時代。也有分析指出，這次人事調動既反映出北京方面認同和肯定李、鄧兩人過去應對“反送中”的鷹派手腕，也預兆者北京方面今後還將會透過他們對香港進行強勢管治，繼續嚴格執法。