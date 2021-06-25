對抗北京打壓 美議員力推為香港蘋果日報員工頒國會金獎

美國國會共和黨人推出法案，將頒發“國會金獎”給全體蘋果日報的員工，作為對抗北京打壓香港新聞自由的回應。在北京強權打壓下，香港蘋果日報6月24日出版最後一份報紙後被迫停刊，美國國會兩黨議員紛紛對此表示譴責和憤怒，並稱“這是眼睜睜看着自由與民主被邪惡的馬克思主義政權侵蝕”。

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來自內布拉斯加州的共和黨聯邦參議員薩斯（Sen. Ben Sasse, R-NE）在香港蘋果日報售出最後一份報紙的同一天推出一項新法案，將頒發美國國會授予外國領導人最高榮譽的“國會金獎”（Congressional Gold Medal）給蘋果日報的全體員工，表彰他們對抗中國共產黨暴政的勇氣和決心。

薩斯參議員在一份書面聲明中說：“為蘋果日報工作的所有人都是英雄。讓我們來搞清楚為什麼這是他們的最後一期報紙：因為他們捍衛自由思想和言論，而這嚇到了中國共產黨”。

“他們勇敢地對抗袋鼠法庭（即不公正的法庭）並告訴大家真相。蘋果日報記者們揭露了習近平其實很害怕那些他試圖壓制的人。”

薩斯議員說，自由世界要向蘋果日報員工緻上感謝，“至少我們能做的是頒發‘國會金獎’給他們。”

美國國會的“國會金獎”原先只授予美國軍事領導人，現在已成為外國領導人從美國國會獲得的最高榮譽，同時也被視為與總統頒發的“自由勳章”並列美國最高的平民榮譽。