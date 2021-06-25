滴滴出行紐約上市大受歡迎 集資順利

有滴滴出行標識的圖片

中國滴滴出行在美國的首次公開發行(IPO)籌資額高達40億美元，在其簿記建檔第一天就獲得全額認購。根據滴滴最新提交的公開文件，該公司首次公開募股(IPO)的目標估值為620億-670億美元。滴滴是一家總部位於北京的網約車服務公司。滴滴本次IPO將是阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來，中國公司在美國最大的一次股票發行之一。

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據路透社今天報道說，據四位直接了解此事的消息人士稱，滴滴出行在美國的首次公開發行(IPO)籌資額高達40億美元，在其簿記建檔第一天就獲得全額認購。

該消息說，由於這些信息尚未公開，消息人士不願具名。

據華爾街日報報道，根據滴滴(Didi Global Inc.)最新提交的公開文件，該公司首次公開募股(IPO)的目標估值為620億-670億美元。滴滴是一家總部位於北京的網約車服務公司。據知情人士向《華爾街日報》(The Wall Street Journal)透露，滴滴完全稀釋後的估值（通常包括限制性股票單位）可能超過700億美元。

上述文件稱，滴滴希望通過IPO發行2.88億股美國存托股票(ADS)，假設ADS定價在目標區間13美元-14美元的中點，擬募資額為39億美元。

近期更名後的滴滴已表示，將把募集的資金用於技術投資，擴大中國以外的海外業務和推出新產品。

路透社稍早報道稱，中國最大的網約車公司滴滴出行計畫在紐約證券交易所上市，設定的估值目標超過600億美元，有望成為今年最大一宗美國首次公開發行(IPO)。

公司給出的發行定價區間為每份美國存托股份(ADS)在13-14美元，並表示本次IPO將發行2.88億份此類ADS。若以最高定價計算，滴滴預計本次所籌資金略高於40億美元。

該公司在周四的一份監管文件中稱，四份ADS等同於一股A類普通股。該公司登記的正式名稱為“小桔快智”。

本次IPO將是阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來，中國公司在美國最大的一次股票發行之一。

不過根據招股書的條款來看，滴滴還是採取了保守做法，該公司曾經討論過最高籌資100億美元，估值將近1,000億。

據路透社說，該公司籌畫紐約上市之際，正值中國對包括阿里巴巴和騰訊在內的中國大型科技“平台”企業加強全面監管整頓。本月早些時候，路透曾報導中國市場監管機構已開始對滴滴進行反壟斷調查。

該公司得到了亞洲最大的科技投資公司的支持，包括軟銀集團、阿里巴巴和騰訊控股。在決定赴紐約上市之前，滴滴曾考慮將香港做為2021年數十億美元IPO的潛在上市地點。

除中國外，滴滴還在15個國家運營，全球年活躍用戶超過4.93億。

滴滴的核心業務是一個移動應用程序，用於叫出租車、私人汽車、拼車，甚至在一些城市還用於叫公共汽車。

在與阿里巴巴支持的快的和優步中國業務爭奪市場份額之後，滴滴成為中國最大的網約車公司。這兩家公司後來均與滴滴合並。

2016年，優步將其中國業務出售給滴滴，獲得了滴滴17.5%的股份，滴滴還對Uber進行了10億美元的投資。根據IPO文件，優步現在擁有滴滴12.8%的股份。

除了拼車業務，滴滴經營着不同的移動相關業務，包括電動汽車充電網絡、車隊管理、汽車製造和自動駕駛。

據該報道稱，高盛(亞洲)、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承銷商。滴滴周四增加了十幾家新承銷商，包括美銀證券、巴克萊銀行、華興資本、花旗集團、滙豐控股和瑞銀投資銀行。