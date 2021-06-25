美官員指美台關係根本改變 趙立堅斥是錯誤言論

即將離任的AIT台北辦事處副處長谷立言日前提到，美台關係發生根本改變。中國外交部發言人趙立堅今天則稱，中方堅決反對美方有關錯誤言論，以及任何形式美台官方往來。據谷立言表示，美國不再把台灣視為美中關係里的“問題”，反而把台灣看成增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群，追求一個更加公正、安全、繁榮及民主世界的燈塔。

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據中央社今天報道稱，即將離任的AIT台北辦事處副處長谷立言指美台關係根本改變，北京對此稱，堅決反對。中國外交部發言人趙立堅下午在中國外交部例行記者會上應詢時作上述表示，他並重申“一中原則”，強調“中方一貫堅決反對美方以任何形式提升與台灣實質關係，堅決反對任何形式的美台官方往來。”

據趙立堅又說，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。“美方應切實恪守‘一個中國’原則和中美三個聯合公報規定，立即停止借台灣問題進行政治操弄，停止美台官方往來和提升實質關係，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。”

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）與谷立言（Raymond Greene）即將離任。台灣外交部長吳釗燮24日在台北賓館分別頒贈酈英傑“特種外交獎章”、谷立言“睦誼外交獎章”，表彰他們任內對促進台美關係的貢獻。

據谷立言在儀式上提到，過去3年來，AIT工作重點大幅聚焦在如何深化美台關係，反映出美台關係的根本改變。谷立言表示，美國不再把台灣視為美中關係里的“問題”，反而把台灣看成增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群，追求一個更加公正、安全、繁榮及民主世界的燈塔。