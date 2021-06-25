路透社：波音737MAX想要飛回中國市場 中國怕不會痛快答應

貿易關係緊張、監管障礙以及西方國家試圖壓制中國的競爭力，這些因素正在拖延737 MAX飛機回歸中國市場的計畫，使波音公司倍感受挫，與此同時一家潛在競爭對手正在展現自身日益增強的影響力。隨着中國政府將其航空業的希望寄託在國產大飛機C919上，該監管機構正在要求提供詳細的，有時是專有的數據、分析和介紹。該款飛機在五個月里發生了兩起致命的墜機事故後，中國在2019年率先停飛。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社的報道稱，六個月前西方國家解除了對737 MAX飛機將近兩年的禁飛令，但波音這款銷售速度最快的飛機在中國的危機能否結束，還是讓人看不明白。該款飛機在五個月里發生了兩起致命的墜機事故後，中國在2019年率先停飛。

波音公司曾希望中國最晚去年底會批准737 MAX重返藍天；今年1月該公司表示，預計到6月底737 MAX將可獲得各地監管機構的批准。目前在拜登政府的幫助下，波音公司正加緊努力，說服中國相信該機型是安全的，並在航空業開始從新冠疫情中恢復之際重建這項最具戰略意義的合作關係。

但熟悉相關討論的人士表示，監管和政治方面的障礙意味着任何解決方案都還需要數月時間。對於波音首席執行官David Calhoun來說，這意味着公司的利潤和市場份額將落入歐洲競爭對手空中客車的囊中。

中國是全球最大的飛機市場，然而波音自2017年以來幾乎未接到任何中國的新訂單，這也是公司決定削減遠程787飛機生產的原因之一。

中國希望與西方飛機製造商展開競爭，其C919飛機與737 MAX和其他窄體飛機(如空客A320)構成直接競爭關係。中國商用飛機有限責任公司(COMAC)的目標是在年底前完成C919飛機的本地認證，並最終尋求西方認證。

這種潛在競爭促使美國和歐洲暫時放下長達17年的飛機貿易戰，以便集中精力迎戰中國補貼。

消息人士和分析師表示，在7月1日中國共產黨建黨100周年之前，與737 MAX決策相關的政治環境似乎不太可能有任何改善。據美國國際戰略研究中心中國商務與政治經濟研究課題主任甘思德(Scott Kennedy)分析，“建黨100周年紀念，明年的中共二十大，(2022年冬季)奧運會--所有這些都在讓中國的合作意願降低。”

737 MAX墜機事件造成346人喪生，之後被迫停飛，成為波音公司歷史上最嚴重的危機。設計缺陷招致多項調查，並損害了其在全球的聲譽，使其缺乏應對疫情危機所需資金。

然而就在一年前，中國允許737 MAX復飛的時間安排有望與歐美同步這一前景似乎還不錯。但業內人士說，政治、簽證和檢疫問題等實際問題，以及中國航空監管機構的嚴格審查，逐漸消磨了美國對快速解決問題的希望。

其中一人表示，去年西雅圖的工程師訪問了中國，回答了中國民用航空局(CAAC)的技術相關問題。兩位業內人士說，當發現到中國民航局的時間表落後於其他監管機構時，波音公司就建議中國派代表到西雅圖觀察試飛，但由於美國疫情嚴重而被中國民航局拒絕了。第一位人士稱，討論轉向讓波音公司的工程師和飛行員前往北京進行試飛，但六個月後，這還沒有實現。

中國民航局未對批準時間表或考量因素置評。但第三位知情消息人士表示，中國民航局局長馮正霖去年年底在一次會議上提出了對波音飛行員培訓和售後市場服務的擔憂。由於事涉敏感，該消息人士也與文中其他消息來源一樣拒絕署名。

路透社說，美國聯邦航空管理局(FAA)也對737 MAX重新投入使用持謹慎態度，並抨擊了波音公司為加快進程所做的努力；歐洲的航空監管機構將批準時間推遲了幾個月。

然而，中國民航局在業內被公認為世界主要航空監管機構中最保守的一個。十多年來，中國沒有發生過致命的商業空難。

據該報道稱，中國民航局是第一個對737 MAX下達禁飛令的監管機構。此後，它發布了該機型在中國恢復使用的三個要求：經認證的設計變更、充分的飛行員培訓以及墜機調查的明確結果。根據中國國務院的一份藍圖，北京有很大的長期監管目標。志在讓中國到2050年成為全球航空強國，賦予其監管機構更大的國際影響力。

中國民航局最近的噴氣式飛機認證是對國產支線飛機ARJ21的認證，該飛機已服役五年，產量正在增加。但尚未獲得任何西方監管機構的認證。一家西方航空航天供應商的消息人士說，過去，中國民航局只會在雙邊協議下勾選認證框。但是現在，隨着中國政府將其航空業的希望寄託在國產大飛機C919上，該監管機構正在要求提供詳細的，有時是專有的數據、分析和介紹。