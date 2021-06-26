中共百年：習近平發最新講話

在慶祝中共建黨100周年之際，中共總書記習近平25日主持中共中央政治局“用好紅色資源、賡續紅色血脈”第31次集體學習，過程包括參訪北京大學紅樓，以及中南海內的豐澤園毛澤東故居，並回到中南海懷仁堂進行集體學習。據新華社今天稱，習近平25日提出，當今中國正處於“實現中華民族偉大復興關鍵時期”，中共決不能丟掉“謙虛謹慎”的傳統，也決不能丟掉“不畏強敵”的勇氣。

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據中央社今天報道稱，中共百年黨慶前，習近平要求謙虛謹慎不畏強敵。習近平25日主持中共中央政治局“用好紅色資源、賡續紅色血脈”第31次集體學習會中提出，馬克思主義在中國的廣泛傳播催生了中國共產黨，中共堅持把馬克思主義基本原理與中國具體實際相結合，“創立了毛澤東思想、鄧小平理論，形成了‘三個代表’重要思想、科學發展觀，創立了新時代中國特色社會主義思想，指導黨和人民事業不斷開創新局。”

據習近平表示，全黨要增強“四個意識”、堅定“四個自信”，在全面建設社會主義現代化國家新征程上披荊斬棘、奮力前行。習近平並表示，要教育引導全黨始終堅持初心使命、光榮革命傳統、推進自我革命，並要“用心用情用力保護好、管理好、運用好紅色資源”。

他指出，“當今中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，更需要精神文明的升華，決不能丟掉革命加拚命的精神，決不能丟掉謙虛謹慎、戒驕戒躁、艱苦奮鬥、勤儉節約的傳統，決不能丟掉不畏強敵、不懼風險、敢於鬥爭、敢於勝利的勇氣”。習近平還說，對中共這樣一個長期執政的黨而言，“沒有比忘記初心使命、脫離群眾更大的危險”。

據中央社說，習近平最後還要求強化教育功能，“設計符合青少年認知特點的教育活動，建設富有特色的革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育基地，引導他們從小在心裡樹立紅色理想。”