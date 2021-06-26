中國宣傳一黨專政好 遭批沒有監督制衡

中國國務院新聞辦公室發布“中國新型政黨制度”白皮書，並舉行新聞發布會。官方稱中共領導的“多黨合作”和“政治協商”制度是“中國新型政黨制度”，但反對人士指出，現在的所謂民主黨派都受中共控制，且1949年後中國就不準成立新政黨。

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據中央社今天報道稱，中國國務院昨天發表白皮書，指中共領導的“多黨合作”和“政治協商”制度是“中國新型政黨制度”。但異見人士指出，中國的8個所謂民主政黨沒有監督制衡作用，“既不民主，也不是黨”。

這份“中國新型政黨制度”白皮書指，此制度包括中國共產黨、8個民主黨派以及無黨派人士，實現執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，“是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體”。白皮書並稱，中共和各民主黨派風雨同舟、共同奮鬥，“形成了親密合作的關係”。

據美國自由亞洲電台稱，曾因組建“中國民主黨”而被以“顛覆國家政權罪”判刑9年的北京異議人士查建國說，中共領導下的“多黨”只是1949年前就已經存在的8個黨，中共建政後不準成立新黨。他說，這8個政黨的領導、經費以及發展黨員的範圍都受到共產黨的嚴格控制。“這8個黨對共產黨來說，只有參謀的作用、諮詢的作用，沒有監督制衡的作用。絕對的一黨獨大，這就是中國的政黨制度”。

報導引述澳大利亞悉尼科技大學中國研究教授馮崇義說，官方發表“中國新型政黨制度”白皮書只是黨慶前夕的常規動作，是一種宣傳。“所謂這些民主黨派，既不民主，也不是黨。因為按照國際社會對民主的定義，就是你要有基本人權、言論自由，自由選舉、多黨競爭及司法獨立，這才能定義民主。”

據馮崇義說，如果不能放開多黨競爭，不能夠放開各種言論，只有一個黨用強勢和自定的法律來規定政黨制度，那麼說它是人民的選擇，也只是一家之言。

據中央社稍早報道稱，中共百年黨慶前夕，官方發表“中國新型政黨制度”白皮書。官員介紹說，中國沒有反對黨，也沒有在野黨，制度優勢之一是有效避免為反對而反對，另一優勢是避免多黨制惡性競爭。

據新華社稱，中國國務院新聞辦公室今天在北京發表“中國新型政黨制度”白皮書。國際間抨擊中共一黨專政的聲音從未止歇，但白皮書宣稱一國實行何種政黨制度，是由這個國家的歷史傳統和現實國情所決定。世界政黨制度具有多樣性，沒有、也不可能有普遍適用於各國的政黨制度。

白皮書表示，中共領導的“多黨合作”和“政治協商”制度，是中國的一項基本政治制度，既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑒和吸收人類政治文明優秀成果，是“中國新型政黨制度”。

據“中國新型政黨制度”白皮書介紹，“中國新型政黨制度”包括中國共產黨、8個民主黨派以及無黨派人士，以合作、參與、協商為基本精神，以團結、民主、和諧為本質屬性，實現執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，“是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體”。

中央社引述官方的香港電台指，中共中央統戰部副部長許又聲在會中表示，中共作為執政黨是中國特色社會主義的領導核心，8個民主黨派接受中共領導，並與中共密切合作。他形容參政黨是中共好參謀、好幫手、好同事。許又聲表示，中國政黨制度優勢之一是可有效避免一些政黨制度代表黨派、階級、區域或者集團利益，為反對而反對、議而不決、社會撕裂；另一個優勢是有效避免一黨制缺乏監管、多黨制惡性競爭。他強調，將繼續借鑒和吸收人類政治文明的有益成果，但絕不會照搬照抄別國政黨制度的模式，也不會將本國模式強加於其他國家。

據中央社說，“中國新型政黨制度”白皮書全文約1.4萬字，由前言、正文和結束語組成，其中正文有9個部分。