中國稱與印度協議解決邊界西段爭議

中國和印度兩國外交部周五召開中印邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議，雙方同意按照兩國外長達成的共識，鞏固雙方邊防部隊脫離接觸成果，妥善解決中印邊界西段剩餘問題。

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中國外交部稱，中印同意妥善解決邊界西段剩餘問題以避免現地局勢出現反覆。據路透社引述中國外交部官網發布的新聞稿，中國與印度雙方將繼續致力於推動邊境事態進一步緩和，避免現地局勢出現反覆，共同維護邊境地區和平安寧。

此外，雙方同意繼續保持外交高層溝通，為妥處中印邊境事態進一步提供重要指導，並積極籌備第12輪軍長級會談，儘快通過邊防熱線確定具體時間和安排。

據該報道，去年4月以來，中印兩國數千名軍人在包括班公湖地區在內的兩國實際控制線發生對峙。今年2月下旬，中印兩軍完成在班公湖爭議地區脫離接觸。