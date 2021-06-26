孟晚舟提出不要公開從滙豐得到的證據 遭加法院駁回

華為和滙豐銀行的律師4月在香港法院達成協議，向華為財務總監孟晚舟的法律團隊披露這些文件，條件是他們必須“盡合理努力”不將機密信息公開。孟晚舟提出禁止公開從滙豐銀行獲得的新證據的請求，加拿大檢察官反對孟晚舟禁止公開這些文件的要求，加拿大法院駁回孟晚舟的請求。

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據路透社報道稱，參與案件的一名律師周五表示，加拿大法院駁回了華為首席財務官孟晚舟禁止公開其法律團隊從滙豐銀行獲得新的證據的請求。

華為和滙豐銀行的律師4月在香港法院達成協議，向孟晚舟的法律團隊披露這些文件，條件是他們必須“盡合理努力”不將機密信息公開。加拿大檢察官反對孟晚舟禁止公開這些文件的要求。

代表包括路透社在內的一個媒體聯盟的法律顧問Daniel Coles表示，不列顛哥倫比亞省最高法院周四駁回了孟晚舟的請求。該媒體聯盟也反對這項禁令。據Coles稱，駁回這一請求的原因並未公開，要等待解決與之前的公開禁令相關的問題。

代表加拿大政府的檢察官表示，“為了符合公開法庭原則，禁令必須是有針對性的”，應該有選擇地對公眾屏蔽一些細節，而非不公開整個文件。

華為加拿大分公司企業事務副總裁Alykhan Velshi在一份電子郵件聲明中表示，華為接受法院的裁決，並補充稱，“這些文件中的真相現在可以大白於天下了。”

該報道稱，目前還不清楚華為從滙豐銀行獲得了哪些文件，但辯護律師稱，這些文件與孟晚舟的案件相關。孟晚舟引渡案聽證會按計畫將於8月下旬結束。