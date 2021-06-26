百年黨慶前河南武館大火 官員引咎下台但止於縣級 火災未列熱搜引質疑

河南省商丘市柘城縣遠襄鎮一家武術館昨天凌晨發生火警，造成18人死亡、16人輕重傷，罹難者最小的只有7歲。附近居民說，住在一樓的武館老闆娘晚上會將二樓上鎖，不讓寄宿學童隨意進出，但此舉阻礙了逃生。這是中共百年黨慶前夕最新一起重大公安事件，當地縣委書記、縣長今傳已被免職。火災事故因武術少兒多人被燒死震驚全國，但網絡禁列熱搜而引發批評。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，河南武館大火18學員遇難，事故發生後，中共河南省委、省政府成立事故調查組。據中國官方的央視新聞網今天稱，柘城縣委書記、縣長以及遠襄鎮黨委書記、鎮長目前已被免職，武術館經營者陳林等3名涉事嫌疑人則經公安機關依法採取刑事強制措施。事故原因仍在調查中。

據香港星島日報說，這場造成18人死亡、4人重傷、12人輕傷的火警中，年紀最輕的遇難者只有7歲，這些7 至16歲的孩童都是寄宿武館的學生。

附近居民說，住在一樓的武館老闆娘晚上會將二樓上鎖，不讓寄宿學童隨意進出，但此舉阻礙了逃生，“火災發生時曾聽到小孩的哭聲。有孩子從二樓跳下來，能逃生的大多都是直接從樓上跳下來的”。

據中央社說，中共7月1日黨慶前夕，當局要求全面排查安全隱患、維護社會大局穩定，“為建黨百年營造良好氛圍”，但卻接連傳出重大公安事件，其中湖北省十堰市集貿市場13日發生的天然氣爆炸造成25人遇難、138人輕重傷。