記者無疆界巴黎柏林中國使館前擡棺 抗議致“蘋果日報”於死地

記者無疆界組織（RSF）2021年6月25日在法國巴黎和德國柏林的中國大使館外同步擡棺抗議，譴責香港政府致蘋果日報於死地。

記者無疆界組織（RSF）在法國巴黎和德國柏林的中國大使館外同步擡棺抗議，譴責香港政府致蘋果日報於死地，並基於北京政權對全球新聞自由的威脅發出警告。消息說，巴黎記者無疆界組織代表25日乘坐靈車抵達中國大使館，將棺材和鮮花送至現場，以模擬葬禮的方式抗議，上面的標語牌寫着“蘋果日報（1995－2021）”。沒有消息報告中國在巴黎與柏林大使館做出回應。

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記者無疆界組織擡棺抗議，譴責香港新聞自由死亡。據中央社報道稱，巴黎RSF代表乘坐靈車抵達中國大使館，將棺材和鮮花送至現場，以模擬葬禮的方式抗議，上面的標語牌寫着“蘋果日報”（1995-2021）。柏林RSF代表則同時上演用棺材“埋葬”蘋果日報的行動劇，象徵這家少數仍敢於批評北京政權的主要獨立中文媒體已經死亡。

RSF表示，香港蘋果日報在23日宣布，由於港府決定凍結其金融資產，導致其無法支付員工和供應商的薪資和費用，於24日出版最後一份實體報。RSF呼籲港府立即釋放所有被拘留的蘋果日報員工以及壹傳媒集團創辦人黎智英，他自去年12月遭關押至今，並面臨終身監禁的風險。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）告訴聚集在巴黎中國大使館外的記者：“我們聚集在這裡發出警告，中國政權系統性侵蝕僅存的香港獨立媒體時，如果民主國家繼續袖手旁觀，當地的新聞自由將面臨隨時可能死亡的危機。”據德洛瓦說，這次的葬禮是為香港蘋果日報舉行，但之後可能是為了中國的新聞自由，“在出現下一個中國資訊控制模式的受害者前，國際社會該根據自己的價值觀和義務採取行動、捍衛香港的新聞自由。”

據記者無疆界RSF指出，中國駐法大使盧沙野上周接受採訪時，將批評中國政權的媒體貼上“媒體機器”標籤，德洛瓦也予以抨擊。RSF說，盧沙野認為這個社會不需多元的媒體，並表示“我們只需兩三個團體、幾個人，就能成為輿論戰的先鋒、打好這場戰爭。”盧沙野說中國受到“瘋狗”的攻擊，指的就是批評中國當局的記者和學者。

據RSF表示，盧沙野去年在疫情全球疫情大流行開始時，曾批評法國媒體表示：“我不是說法國媒體的中國報導都是謊言，但他們的中國報導大都不是真的”。