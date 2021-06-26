鍾南山稱中國國產疫苗對德爾塔變異毒株有效

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山最新表示，目前國產常用疫苗對德爾塔變異毒株有效，為了應對這種感染強度極高病毒的傳播，老人和未成年人兩類群體應加強疫苗接種。報道沒有提及中國疫苗對變種病毒的有效率進一步情況。

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據路透社今天報道說，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山在接受中國官方媒體採訪時稱，中國國產疫苗對德爾塔變異毒株有效。鍾南山周五在接受中國央視採訪時並指出，對於入境人員不需要再增加隔離時間，因大多數病毒潛伏期並不長，只有極少數潛伏期長，增加隔離觀察弊大於利；加強對這些人員在隔離時間內的核酸檢測的頻度才是有效的辦法。

據鍾南山說，“目前國產常用疫苗對德爾塔變異株還是有效的，大家應該打，”鍾南山稱，“德爾塔變異毒株的傳播中，主要的重症的病人多為老年人，同時也有孩子。因此，這兩組人群應加強接種。”

對於疫苗接種的選擇方面，他表示，中國百分之九十幾都是用全病毒滅活疫苗，現在證明它最大的好處是比較安全，副作用很少，因此對於上述兩類群體可以考慮放心接種全病毒滅活的疫苗。鍾南山說，“至於對其他的，比如說亞單位蛋白疫苗，以及像腺病毒疫苗這些，還需要等一些時間能夠積累更多的資料，才能夠有一個明確的看法。”他稱。

該報道說，中國國家衛健委最新公布數據顯示，6月25日，中國大陸新增新冠肺炎確診病例25例，均為境外輸入病例；本土已是連四日零新增。截至6月24日，中國大陸累計報告接種新冠病毒疫苗112,064.3萬劑次，單日接種疫苗2,474.1萬劑次，再創新高。