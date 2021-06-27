烏克蘭頓巴斯地區緊張情勢再度升級

繼春季陷入緊張局勢以來，烏克蘭頓巴斯地區的緊張情勢再度加劇。頓涅茨克分離主義分子與烏克蘭武裝部隊之間在該地區再次發生衝突。雙方沒有遵守停火協議，繼續對峙。

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6月26日星期六，烏克蘭軍方宣布：頓巴斯分離主義分子使用迫擊炮和反坦克武器發動了襲擊。造成一名烏克蘭士兵死亡，並引發烏克蘭正規軍的回應，加劇了兩個陣營之間的緊張氣氛。

就目前而言，頓巴斯地區的軍事態勢沒有發生太大變化，年初以來，經常發生小規模的衝突，在烏克蘭一方造成近50人喪生，政治和地緣政治局勢預示着該地區將經歷一個不平靜的夏季。

本周，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）重申：在春季爆發的緊張情勢過後，俄羅斯僅撤離了集結在烏克蘭邊境10萬兵力中的一小部分士兵。

八月底，烏克蘭政府準備在基輔組織召開一場關於克里米亞地位問題的重要國際峰會，引發莫斯科當局的強烈不滿。

預料整個夏季，頓巴斯地區可能持續發生零星衝突。但在未來數周，克里米亞問題將成為地區博弈的核心議題。

2014年3月18日，俄羅斯吞併受到國際承認的烏克蘭領土-克里米亞，引發了一系列政治風波，以及血腥的頓巴斯戰爭。雖然交戰雙方多次簽署停火協議，但零星衝突時有發生。