特斯拉應中國要求召回28萬品牌車完善安全性

據中國國家市場監管總局周六稱，特斯拉汽車北京和上海公司根據相關監管要求，向總局備案了召回計畫，決定自即日起召回部分進口和國產Model 3、國產Model Y電動汽車，合計28.552萬輛；特斯拉最新回應表示，將嚴格按照中國國家要求，不斷完善和提升安全性。該報道沒有關於中國國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況進一步消息。

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特斯拉中國召回逾28萬輛進口和國產電動車。據路透社引述刊登在市監總局網站的通知並稱，本次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在一些情況下誤激活主動巡航功能。

通知稱，“本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的，” 受調查影響，特斯拉汽車北京和上海公司決定採取召回措施，消除安全隱患。

特斯拉官方微博“特斯拉客戶支持”發文稱，將從通告發出的第二天開始分批次執行該召回；此次召回後提高了激活主動巡航的閾值，加入主動巡航功能激活和退出的提醒。

根據市監總局通知，特斯拉汽車北京公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計35,665輛。特斯拉汽車上海公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3電動汽車，共計211,256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y電動汽車，共計38,599輛。

據該報道，通知並指出，特斯拉汽車北京和上海公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級主動巡航控制軟件；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患。