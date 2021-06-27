美國豪宅訊息或稱劉長樂以760萬美元拋售洛杉磯豪宅

日前退出經營、且出清持股的鳳凰衛視創辦人劉長樂，被傳出將以760萬美元的價格，將他位在美國洛杉磯聖蓋博谷的豪宅出售，引起揣測。這棟豪宅登記在他的女兒名下。而劉長樂本人，是在他的一個女婿遭海南省海口市警方依非法吸收資金罪嫌刑事拘留，並立案偵查後被公告辭去鳳凰衛視董事會主席及執行董事職務。

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退出鳳凰衛視，劉長樂2億元拋售洛杉磯豪宅。據中央社今天綜合媒體消息，指美國豪宅訊息網站Dirt在6月2 日引用的房契資料顯示，劉長樂這座位在聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的豪宅，是在2004年以400萬美元購得。資料指出，劉長樂買入這座擁有“當代地中海”風格的豪宅後，便將房產轉讓給他的雙胞胎女兒劉點點、劉滴滴。她們其中一人曾就讀洛杉磯的一所法學院，但目前兩人都已遷回中國。實際上，這棟豪宅過去10年內很少有人居住。

美國房地產網站Redfin則顯示，劉長樂這棟豪宅建於1997年，佔地超過5.4英畝（近2.19公頃，約6610坪），屬當地高級住宅區，為2層樓建築，室內總面積超過8000平方呎（約225坪），內有7個房間和8間浴室。且戶外視野極佳，可眺望洛杉磯市中心及聖蓋博山脈。

該報道稱，自中共解放軍及中國媒體出身的劉長樂，1996年以商人身分創立鳳凰衛視，長年擔任董事會主席兼行政總裁，更兼任中國全國政協常務委員。但在2020年9月，鳳凰衛視關係企業“鳳凰金融”發生資金危機，波及眾多投資人，導致劉長樂家族遭到龐大壓力。此後，鳳凰衛視於今年2月26日宣布，劉長樂辭去行政總裁職務，由前上海市政府發言人、新聞辦主任徐威接任。4月間，劉長樂將手中絕大部分持股售予紫荊文化集團及香港信德集團，其中紫荊文化集團為中資企業。

中央社說，5月5日，鳳凰金融負責人、劉長樂的女婿賀鑫遭海南省海口市警方依非法吸收資金罪嫌刑事拘留，並立案偵查。鳳凰衛視遂於6月22日正式公告，劉長樂已辭去董事會主席及執行董事，由徐威接任，紫荊及信德人馬也同時進駐，從此成為北京名義上及實際上都直接掌控的媒體。該報道稱，因此，此時傳出劉長樂將出售洛杉磯豪宅的消息，隨即引起外界揣測。